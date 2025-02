Les premiers JO de l'esport, initialement prévus dès cette année, se tiendront finalement en 2027 à Ryad. Le poids croissant de l'Arabie Saoudite dans la géopolitique sportive est encore renforcé.

Annoncé mardi par le CIO, ce report n'est pas une surprise tant le nouvel événement, confié en juillet dernier au royaume du Golfe pour douze ans, nécessite d'inventer des ponts entre l'univers olympique et celui des sports électroniques.

«La première édition» de ces futurs Jeux «aura lieu en 2027 à Ryad», indique l'instance de Lausanne dans un communiqué, après une rencontre dimanche dans la capitale saoudienne entre son patron Thomas Bach, le prince héritier Mohammed ben Salmane et le ministre saoudien des Sports.

En revanche, le parcours qualificatif pour cette nouvelle épreuve commencera «dès cette année, avec les premières compétitions olympiques», précise l'organisation.

Chaque année impaire ?

Désireux depuis plusieurs années d'intégrer les sports électroniques au monde olympique sans dénaturer les Jeux traditionnels, le CIO avait décidé juste avant les JO de Paris 2024 de lancer un événement totalement distinct. Il avait pour cela conclu un accord inédit dans l'histoire olympique avec le comité national olympique saoudien, qui doit accueillir les futurs JO de l'esport jusqu'en 2037, selon une périodicité qui reste à définir.

Président de la commission de l'esport à l'origine de ce partenariat, le Français David Lappartient avait préconisé des Jeux «tous les deux ans», donc chaque année impaire non-olympique, mais aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.

Adapter l'esport aux principes olympiques – constitution d'équipes nationales, négociations avec les éditeurs de jeux, mise sur pied d'un programme antidopage et de contrôle de l'intégrité des compétitions, respect de la «non-violence» rappelée par Thomas Bach – s'avère de surcroît une tâche complexe.

L'instance olympique s'est donc appuyée sur l'Esports World Cup Foundation (EWCF), qui «apportera son expertise en matière de sélection des jeux, de structure des tournois et d'engagement de l'écosystème», ce qui permettra notamment «d'établir des principes de qualification» pour ces futurs Jeux, selon le CIO.

Géant du sport mondial

Plus largement, le nouvel événement renforce un peu plus le poids de l'Arabie saoudite dans le sport mondial, elle qui multiplie l'accueil de compétitions (foot, Formule 1, équitation, boxe), a décroché en décembre dernier le Mondial 2034 de football, et a déjà évoqué son ambition d'organiser un jour les JO d'été.

De manière plus inattendue et largement décriée, le pays doit accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 dans son complexe futuriste en chantier de Neom, projet pharaonique impulsé par Mohammed ben Salmane, qui entend développer affaires et tourisme pour réduire la dépendance du royaume aux revenus de l'or noir.

Conscient des polémiques qui entourent la montée en puissance sportive du royaume du Golfe, soupçonné par ses détracteurs de chercher à détourner l'attention internationale de ses violations des droits humains, Thomas Bach avait assuré en juillet dernier que les Jeux de l'esport seraient «en totale conformité avec la Charte olympique et les valeurs olympiques».

Mardi, l'instance de Lausanne a insisté sur la «forte croissance» du sport saoudien «dans son ensemble», avec «plus de 100 compétitions internationales masculines et féminines» accueillies, mais aussi un taux de participation aux activités sportives multiplié par trois depuis 2015 «pour atteindre près de 50% de la population».