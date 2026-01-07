Le sextuple champion olympique Ryan Lochte a vendu trois médailles d'or olympiques aux enchères pour un total de 385'520 dollars, ce qui correspond à quelque 306'000 francs. L'une d'elles est partie pour 183'000 dollars.

Ryan Lochte a à nouveau mis aux enchères de ses médailles olympiques. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un acheteur a payé la somme la plus élevée (environ 145'000 francs) pour le métal précieux que Lochte avait reçu pour son titre avec le relais américain aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. L'ex-nageur, âgé de 41 ans, s'est séparé de deux autres médailles d'or qu'il avait remportées en relais en 2004 à Athènes et en 2016 à Rio.

En 2022, Ryan Lochte avait déjà mis aux enchères ses six médailles olympiques de bronze et d'argent. Les recettes avaient été reversées à des oeuvres de charité.