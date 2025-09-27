Leur sacre était programmé et elles l'ont fait: en battant le Canada 33-13 sur leur pelouse de Twickenham, à Londres, les Red Roses anglaises ont décroché le troisième titre mondial de leur histoire après 1994 et 2014.

Troisième sacre mondial pour l’Angleterre après 1994 et 2014. AP

Avec ce triomphe construit notamment grâce à cinq essais à deux devant 81'885 personnes rassemblées dans «le temple du rugby», nouveau record mondial pour un match de rugby féminin, les Anglaises ont effacé le traumatisme de leur dernière défaite. Celle-ci remonte à la précédente finale de Coupe du monde, en 2022 en Nouvelle-Zélande. Depuis, l'Angleterre reste sur une série de 33 matches sans défaite.