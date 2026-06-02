Les forces de police municipales sécurisent la zone située devant l'Arc de Triomphe. (Illustration) ATS

Deux personnes sont mortes après des chutes dans la Seine à Paris en marge des célébrations du sacre du PSG en Ligue des champions ce week-end, a indiqué mardi soir le parquet de la capitale dans un nouveau bilan.

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Le saut fatal dans la Seine

Samedi, vers 21h00, dans le 5e arrondissement, la police a été informée «de la chute dans la Seine d'une personne en arrêt cardio-respiratoire». Les témoins ont indiqué que «l'individu a sauté dans la Seine volontairement, avant de couler». Un équipage de la brigade fluviale des sapeurs-pompiers a repêché la victime.

«Malgré les soins prodigués par le Samu Hôtel-Dieu, la victime avait été conduite en urgence absolue dans un hôpital, avec un pronostic vital très engagé». Ce mardi, le parquet de Paris a «été avisé du décès de la victime». Une enquête en recherche des causes de la mort a été confiée au commissariat des 5e et 6e arrondissements.

Un autre homme retrouvé mort

Dimanche, dans la matinée, un homme a par ailleurs été retrouvé dans la Seine au niveau du pont Louis-Philippe. Selon un appel au 17, «il serait tombé à l'eau près du Pont-au-Change». «Malgré l'intervention du Samu, il n'a pu être ranimé. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte», mentionne le ministère public.

Le débat sur la sécurité relancé

Les débordements lors des célébrations du sacre du PSG en Ligue des champions ont suscité débats et polémiques en France. Au total samedi et dimanche, il y a eu «plus de 890 interpellations, en hausse de plus de 45%» par rapport à 2025, lorsque le club parisien avait remporté son premier trophée européen, a précisé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lundi.

Face à la récurrence des incidents lors de rendez-vous festifs, que cela soit des événements sportifs ou la Fête de la musique – qui doit suivre le 21 juin -, politiques et autorités peinent à échafauder des solutions.