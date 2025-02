SailGP, la compétition nautique la plus spectaculaire au monde et diffusée en libre accès sur blue Zoom, revient à Sydney pour une sixième édition qui s'annonce palpitante ce week-end (8 et 9 février).

blue News Nicolas Larchevêque

Troisième étape du championnat mondial, après des escales prestigieuses à New York, Auckland, Rio de Janeiro et Los Angeles, le KPMG Australia Sail Grand Prix | Sydney promet des courses palpitantes.

Une compétition inédite

12 équipes nationales s'affronteront à bord des catamarans F50 ultra-rapides, mettant en jeu la fierté nationale, un prestige personnel et la plus grande cagnotte du circuit.

Ce spectacle à haute intensité, sublimé par le cadre exceptionnel du port de Sydney est à suivre en libre accès sur blue Zoom ce week-end.

Avec une compétition relevée, un cadre exceptionnel et une ambiance électrisante, le SailGP 2025 s'annonce comme un événement sportif majeur de l'été austral.

Les meilleurs marins du monde s’affrontent à bord de catamarans ultra-technologiques, équipés de foils et d’ailes rigides, leur permettant de « voler » au-dessus de l’eau et d’atteindre des vitesses vertigineuses allant jusqu’à 100 km/h. Chaque course promet un concentré d’adrénaline et de suspense !

Le Team suisse 2025 Driver: Sébastien Schneiter

Wing Trimmer: Arnaud Psarofaghis

Flight Controller: Bryan Mettraux

Grinder: Stewart Dodson

Grinder: Matt Gotrel

Grinder: Joe Sullivan

Grinder: Arno de Planta

Strategist: Maud Jayet

Coach: Javi Torres Montre plus

SailGP sur le Lac Léman

Les 20 et 21 septembre 2025, les meilleurs marins de la planète vogueront au bout du Léman. Le SailGP, «la course de voile la plus palpitante au monde», a en effet annoncé, lors d’un événement organisé à Genève, que «le tout premier Rolex Switzerland Sail Grand Prix se déroulera sur les eaux emblématiques du lac Léman. (...) Il s'agit de la troisième épreuve confirmée au calendrier d’une très attendue Saison 5 du championnat mondial de voile.»

See you in #SailGP Season 5 Switzerland 🤩



We are so excited to confirm that SailGP will be making our Swiss debut 20/21 September 2025 ⛵️#SwitzerlandSGP #Rolex pic.twitter.com/cK1Zr8VnJe — SailGP (@SailGP) June 11, 2024

L'événement marquera également les débuts à domicile de l'équipe Switzerland SailGP, dont le Genevois Sébastien Schneiter sera de nouveau le pilote pour la Saison 5. «L'organisation d'un événement SailGP en Suisse a toujours été un de nos grands objectifs depuis que nous avons lancé l'équipe, et nous sommes fiers de pouvoir amener un événement sportif d'un tel niveau à Genève», s’est exclamé le navigateur suisse.

Avant de poursuivre : «C'est la ville idéale pour accueillir la course et ce sera un lieu totalement nouveau et unique pour les F50. Nous nous réjouissons de travailler avec SailGP, Rolex et la Ville pour organiser un événement passionnant et grandiose.»

«Genève possède une longue tradition autour de la voile»

«Pour la Ville de Genève, c'est un immense plaisir d'accueillir un événement comme SailGP. Il y a une véritable tradition nautique à Genève où les passionnés de voile sont nombreux. Cette course est aussi une magnifique vitrine touristique pour montrer la beauté de Genève et de son port nautique», a avancé Marie Barbey-Chappuis, membre du conseil de la ville.

«Genève possède une longue tradition autour de la voile. La venue de SailGP sur le Lac Léman perpétue cette histoire et l'emmène dans une nouvelle dimension. Je remercie SailGP de prévoir un événement ouvert à toute la population et qui promouvra la voile», a pour sa part déclaré Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat du canton de Genève.

Créé en 2019, le SailGP met en scène les meilleurs régatiers du monde qui s'affrontent, lors de courses courtes et intenses, à bord de catamarans F50 identiques à foils, capables d'atteindre des vitesses de près de 100 km/h. Des milliers de spectateurs sont attendus au Rolex Switzerland Sail Grand Prix, pour suivre les courses sur l'eau et depuis la terre.