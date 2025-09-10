  1. Clients Privés
«Sensations jamais connues» SailGP : embarquez à bord du catamaran de l’équipe de Suisse !

Nicolas Larchevêque

10.9.2025

blue Sport vous emmène naviguer sur la «Formule 1 des mers». Notre journaliste Laurent Morel nous explique, dans la vidéo ci-dessous, les sensations qu'il a vécues avec l'équipe de Suisse de SailGP. 

Rédaction blue Sport

10.09.2025, 11:02

SailGP : à bord du catamaran helvétique !

SailGP : à bord du catamaran helvétique !

blue Sport vous emmène naviguer sur la Formule 1 des mers. Notre journaliste nous explique les sensations qu'il a vécues avec l'équipe de Suisse de SailGP.

09.09.2025

SailGP : vibrez sur blue Zoom

  • Compétition nautique la plus spectaculaire au monde, le SailGP est diffusé en libre accès sur blue Zoom. Le circuit fera étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre prochain.
  • Mais avant de naviguer sur les eaux du Léman, l’équipe de Suisse et ses adversaires s’affrontent cette fin de semaine à Saint-Tropez pour deux jours de courses, les vendredi 12 et samedi 13 septembre.
  • Retrouvez toutes les informations concerant le SailGP sur notre page spéciale.
Montre plus

Plus de vidéos sur le SailGP

«C'est notre évènement !» : l'équipe de Suisse de SailGP motivée à Genève

«C'est notre évènement !» : l'équipe de Suisse de SailGP motivée à Genève

Les membres de l'équipe suisse de SailGP donnent leurs impressions avant leur venue à Genève. La rade du bout du lac Léman accueillera pour la première fois cette compétition spectaculaire de catamarans volants.

09.09.2025

Le SailGP prêt à conquérir le public suisse

Le SailGP prêt à conquérir le public suisse

Les 20 et 21 septembre prochain, le SailGP fait étape à Genève pour la première fois de son histoire. Rencontre avec son COO Julien di Biase.

25.08.2025

