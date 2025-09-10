blue Sport vous emmène naviguer sur la «Formule 1 des mers». Notre journaliste Laurent Morel nous explique, dans la vidéo ci-dessous, les sensations qu'il a vécues avec l'équipe de Suisse de SailGP.
SailGP : vibrez sur blue Zoom
- Compétition nautique la plus spectaculaire au monde, le SailGP est diffusé en libre accès sur blue Zoom. Le circuit fera étape pour la première fois à Genève les 20 et 21 septembre prochain.
- Mais avant de naviguer sur les eaux du Léman, l’équipe de Suisse et ses adversaires s’affrontent cette fin de semaine à Saint-Tropez pour deux jours de courses, les vendredi 12 et samedi 13 septembre.
- Retrouvez toutes les informations concerant le SailGP sur notre page spéciale.