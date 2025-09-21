L'équipage suisse superbe troisième à domicile !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

SailGP L'équipage suisse superbe troisième à domicile !

ATS

21.9.2025 - 16:30

L'équipe helvétique a pris une belle 3e place lors de l'étape genevoise du SailGP. Le bateau piloté par Sébastien Schneiter a disputé la finale, remportée par l'Allemagne devant l'Australie.

Les Suisses ont brillé à domicile, dans les conditions compliquées du Léman.
Les Suisses ont brillé à domicile, dans les conditions compliquées du Léman.
Samo Vidic / SailGP

Keystone-SDA

21.09.2025, 16:30

21.09.2025, 19:49

Déjà 3e (sur 12) après les trois premières régates préliminaires samedi, l'"Eiger", surnom du catamaran helvétique, a dû cravacher pour arracher sa place dans la manche finale réunissant les trois meilleures embarcations du week-end. Seulement 7es de la quatrième manche, les Suisses ont fait fort lors de la dernière course qualificative en prenant la 2e place derrière le catamaran espagnol. Les conditions de vent, très faible, ont mis les différents navigateurs à rude épreuve.

SailGP. L’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève

SailGPL’équipe de Suisse lance de belle manière son week-end à Genève

Devant leur public, Sébastien Schneiter et Cie n'ont toutefois rien pu faire au moment de naviguer pour la victoire, comme lors de leur première apparition en finale à Portsmouth en juillet. Ils se sont inclinés derrière l'Allemagne d'Erik Heil (1re) et l'Australie (2e) de Tom Slingsby, trois fois vainqueure du classement général de SailGP.

Sébastien Schneiter :

Sébastien Schneiter : "On a pas les mots"

Pari réussi pour la première du SailGP à Genève. Les nombreux et fervents spectateurs ont ravi les athlètes, alors que l'équipe suisse leur a rendu la pareille en terminant à la troisième place.

21.09.2025

SailGP. Genève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants

SailGPGenève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants

Le circuit des «Formule 1 des mers» faisait étape pour la première fois de sa jeune histoire à Genève ce week-end. Le fait que cinq courses et la finale aient pu être disputées est réjouissant - ce n'était pas le cas la semaine précédente à Saint-Tropez -, et ce même si seulement trois marins ont pu embarquer à bord de chaque F50 en raison d'un vent plutôt faible. Mais les bateaux ont pu voler et réjouir un public venu en nombre. Le retour du circuit en Suisse dès l'année prochaine, voire en 2027, est déjà évoqué.

Connaisseurs et novices, les Genevois en nombre pour assister au SailGP

Connaisseurs et novices, les Genevois en nombre pour assister au SailGP

Tribunes combles, bord du lac bondé : l'engouement n'a pas manqué pour cette première journée du SailGP à Genève.

20.09.2025

Les plus lus

«Perspectives très, très bonnes» : la Suisse peut rêver en grand
«Un chemin vers la dictature» : le chef des démocrates alerte sur Trump
Xhaka fait la pluie et le beau temps à Sunderland
La France exige la libération des otages avant d'ouvrir une ambassade en Palestine
Saint-Domingue rapporte une frappe américaine sur un bateau près de ses côtes
L'équipage suisse superbe troisième à domicile !