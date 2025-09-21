L'équipage suisse superbe troisième à domicile !

L'équipe helvétique a pris une belle 3e place lors de l'étape genevoise du SailGP. Le bateau piloté par Sébastien Schneiter a disputé la finale, remportée par l'Allemagne devant l'Australie.

Les Suisses ont brillé à domicile, dans les conditions compliquées du Léman. Samo Vidic / SailGP

Keystone-SDA ATS

Déjà 3e (sur 12) après les trois premières régates préliminaires samedi, l'"Eiger", surnom du catamaran helvétique, a dû cravacher pour arracher sa place dans la manche finale réunissant les trois meilleures embarcations du week-end. Seulement 7es de la quatrième manche, les Suisses ont fait fort lors de la dernière course qualificative en prenant la 2e place derrière le catamaran espagnol. Les conditions de vent, très faible, ont mis les différents navigateurs à rude épreuve.

Devant leur public, Sébastien Schneiter et Cie n'ont toutefois rien pu faire au moment de naviguer pour la victoire, comme lors de leur première apparition en finale à Portsmouth en juillet. Ils se sont inclinés derrière l'Allemagne d'Erik Heil (1re) et l'Australie (2e) de Tom Slingsby, trois fois vainqueure du classement général de SailGP.

Sébastien Schneiter : "On a pas les mots" Pari réussi pour la première du SailGP à Genève. Les nombreux et fervents spectateurs ont ravi les athlètes, alors que l'équipe suisse leur a rendu la pareille en terminant à la troisième place. 21.09.2025

Le circuit des «Formule 1 des mers» faisait étape pour la première fois de sa jeune histoire à Genève ce week-end. Le fait que cinq courses et la finale aient pu être disputées est réjouissant - ce n'était pas le cas la semaine précédente à Saint-Tropez -, et ce même si seulement trois marins ont pu embarquer à bord de chaque F50 en raison d'un vent plutôt faible. Mais les bateaux ont pu voler et réjouir un public venu en nombre. Le retour du circuit en Suisse dès l'année prochaine, voire en 2027, est déjà évoqué.