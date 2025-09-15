  1. Clients Privés
«Je vise les JO d'hiver» Salomé Kora passe de l’athlétisme au... bobsleigh !

ATS

15.9.2025 - 10:21

Salomé Kora change de sport pour l'hiver. Après les Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo, la sprinteuse rejoindra les pistes de bob en tant que pousseuse d'Inola Blatty, comme l'a confirmé Swiss Sliding.

Salomé Kora va faire ses débuts en bob à 2 cet hiver
Salomé Kora va faire ses débuts en bob à 2 cet hiver
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

15.09.2025, 10:21

15.09.2025, 10:29

Blatty était également sprinteuse et coureuse de haies avant de se tourner vers le bob. La Lucernoise de 27 ans a participé à la Coupe d'Europe la saison dernière et a terminé 2e en bob à deux.

Mondiaux de Tokyo. Ditaji Kambundji trace sa route vers les demi-finales, Kora et Frey s'arrêtent

Mondiaux de TokyoDitaji Kambundji trace sa route vers les demi-finales, Kora et Frey s'arrêtent

Dimanche, Kora avait révélé dans une interview à SRF qu'elle participerait à la saison de Coupe du monde de bob cet hiver. «Mon objectif est de participer aux JO d'hiver. Je me réjouis de cette aventure», a déclaré la St-Galloise de 31 ans.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

