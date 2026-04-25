Samuel Scherrer se battra dimanche à Tirana pour décrocher sa troisième médaille aux Championnats d'Europe de lutte. Le Lucernois de 29 ans participe au repêchage dans la catégorie des moins de 92 kg. Dimanche, il affrontera le Bélarusse Aryan Tsiutryn pour la médaille de bronze.

Scherrer avait déjà fait une médaille lors des Européens de 2020 et 2021 (archives). KEYSTONE

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Scherrer avait remporté l'argent lors des championnats continentaux de 2020 et 2021. Il a manqué samedi sa troisième finale dans cette catégorie non olympique après une défaite 6-0 en demi-finale contre Ali Magomedovitch Tcokaev.

Nils Leutert (- de 61 kg) et Umar Mavlaev (- de 86 kg) ont échoué respectivement lors des qualifications (Leutert) et en quarts de finale.