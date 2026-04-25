  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens de lutte Samuel Scherrer se battra pour le bronze à Tirana

ATS

26.4.2026 - 00:36

Samuel Scherrer se battra dimanche à Tirana pour décrocher sa troisième médaille aux Championnats d'Europe de lutte. Le Lucernois de 29 ans participe au repêchage dans la catégorie des moins de 92 kg. Dimanche, il affrontera le Bélarusse Aryan Tsiutryn pour la médaille de bronze.

Scherrer avait déjà fait une médaille lors des Européens de 2020 et 2021 (archives).
Scherrer avait déjà fait une médaille lors des Européens de 2020 et 2021 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 00:36

Scherrer avait remporté l'argent lors des championnats continentaux de 2020 et 2021. Il a manqué samedi sa troisième finale dans cette catégorie non olympique après une défaite 6-0 en demi-finale contre Ali Magomedovitch Tcokaev.

Nils Leutert (- de 61 kg) et Umar Mavlaev (- de 86 kg) ont échoué respectivement lors des qualifications (Leutert) et en quarts de finale.

Les plus lus

Jamais flashée, elle écope de 4 ans de prison pour excès de vitesse
Le Barça signe «un match presque parfait» et fonce vers le titre
Un vol Swiss évacué d'urgence à Dehli
Tout était prêt, mais la fête attendra encore un peu pour le FC Thoune
«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants
Pépite chinoise de l'IA, DeepSeek lance un nouveau modèle