NBA Encore une blessure, encore une absence : Wembanyama inquiète

Arthur Rappaz

17.11.2025

Victor Wembanyama, qui a réussi un excellent début de saison en NBA avec les San Antonio Spurs, souffre d'une élongation au mollet gauche, a annoncé lundi la franchise texane, la chaîne ESPN estimant que l'international français devrait être absent plusieurs semaines.

Agence France-Presse

17.11.2025, 23:57

18.11.2025, 00:04

«Les San Antonio Spurs ont annoncé aujourd'hui que Victor Wembanyama avait subi une IRM révélant une élongation au mollet gauche», indiquent les Spurs dans un communiqué. «La blessure est intervenue vendredi soir lors de la rencontre face aux Golden State Warriors. L'équipe fournira des mises à jour selon les évolutions.»

Si les Spurs n'ont pas précisé la durée d'indisponibilité de «Wemby», ESPN, le diffuseur officiel de la ligue, précise qu'il devrait être éloigné des parquets «plusieurs semaines».

NBA. Wembanyama élu meilleur joueur de la semaine

NBAWembanyama élu meilleur joueur de la semaine

Contre les Warriors de Stephen Curry, qui se sont imposés à San Antonio 109-108 vendredi, Victor Wembanyama a joué plus de 38 minutes et a terminé la rencontre sur le parquet.

Il a toutefois été mis au repos pour la première fois de la saison dimanche soir pour une «tension au mollet gauche», expliquaient alors les Spurs, ce qui n'a pas empêché ses coéquipiers de s'imposer face à Sacramento (123-110).

Thrombose veineuse 

Le géant français de 21 ans a compilé 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,6 contres en moyenne sur ses 12 premiers matches de la saison.

NBA. Victor Wembanyama rattrapé par une vilaine blessure

NBAVictor Wembanyama rattrapé par une vilaine blessure

Wembanyama avait raté une grande partie de la saison dernière en raison d'une thrombose veineuse à l'épaule droite, en février, qui l'a tenu éloigné des parquets pendant huit mois.

Les Spurs, dont l'ambition est de se qualifier en play-offs cette saison, occupent pour l'heure une intéressante 5e place en Conférence ouest, avec un bilan de 9 victoires pour 4 défaites.

