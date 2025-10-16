  1. Clients Privés
JO 2026 San Siro parmi les quatre lieux de la cérémonie d’ouverture

ATS

16.10.2025 - 19:52

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 (6-22 février) aura lieu en simultané sur quatre sites. Le stade de football de San Siro à Milan sera l'un d'eux.

Une cérémonie d’ouverture répartie sur quatre sites, dont San Siro.
Une cérémonie d’ouverture répartie sur quatre sites, dont San Siro.
Keystone

Keystone-SDA

16.10.2025, 19:52

Le comité d'organisation Milano Cortina 2026 a fait une annonce jeudi. La traditionnelle parade des athlètes, par pays, se déroulera donc à San Siro, cadre de la cérémonie d'ouverture à proprement parler. Cortina d'Ampezzo, Livigno et Predazzo, cadres respectivement des épreuves de ski alpin, de snowboard et ski freestyle et de ski nordique, seront aussi concernés.

«C'est une parade qui doit donner à l'écran la sensation d'être tous ensemble. C'est la première fois que les athlètes déjà en montagne (pour leurs épreuves) pourront y participer», a souligné Andrea Varnier, le patron des JO 2026. Les nations pourront choisir sur quels sites placer leurs deux porte-drapeaux, un homme et une femme par délégation. L'Italie en aura exceptionnellement quatre.

Les organisateurs sont par contre restés très discrets sur le spectacle, qui sera «un hommage à l'esprit italien» avec des figures comme Léonard de Vinci, et «un message de paix pour le monde», a indiqué son directeur artistique Marco Balich. Il était déjà aux manettes pour les cérémonies des JO (d'hiver) de Turin en 2006 et d'été à Rio en 2016.

A San Siro, où jouent habituellement les équipes de football de l'Inter et de l'AC Milan, plus de 60'000 spectateurs sont attendus, avec des billets allant de 260 à 2000 euros. Le budget de la cérémonie sera «bien inférieur» à celui des JO précédents, que ce soit Paris 2024 ou Pékin 2022, a indiqué Andrea Varnier. «Nous sommes revenus à un niveau beaucoup plus humain, la maestria compense le budget», a-t-il insisté.

Les détails de la cérémonie de clôture dans l'arène romaine de Vérone, plus près de Cortina, seront présentés en novembre. Les 12'000 billets sont presque tous vendus, a indiqué le président du comité d'organisation, Giovanni Malago.

