Une ère touche à sa fin au sein de l’équipe de Suisse de biathlon. Sandra Flunger quittera son poste d’entraîneure en chef à la fin de la saison, après huit ans de collaboration.

Sandra Flunger quittera son poste d’entraîneure en chef à la fin de la saison, après huit ans de collaboration. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme l’a annoncé Swiss-Ski lundi, la technicienne autrichienne de 43 ans s’apprête à relever un nouveau défi à l’étranger. Arrivée en 2018 comme entraîneure responsable des biathlètes suisses engagées en Coupe du monde, Flunger dirigeait depuis deux ans le travail transversal de l’ensemble du groupe d’élite.

Sous sa houlette, l’équipe nationale a franchi plusieurs étapes historiques: premiers podiums d’un relais féminin, première victoire en Coupe du monde d’un relais mixte simple, et premiers succès individuels après plus de dix ans de disette.

On ne sait pas encore qui va lui succéder.