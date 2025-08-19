  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Athletissima Sans Duplantis, Karalis triomphe logiquement à la perche

ATS

19.8.2025 - 19:42

Emmanouil Karalis a remporté le concours de la perche du City Event en marge d'Athletissima mardi à Ouchy. Le sauteur grec a franchi une barre à 6m02.

Emmanouil Karalis a remporté le concours de la perche du City Event en marge d'Athletissima mardi à Ouchy.
Emmanouil Karalis a remporté le concours de la perche du City Event en marge d'Athletissima mardi à Ouchy.
ats

Keystone-SDA

19.08.2025, 19:42

19.08.2025, 20:08

Sans Mondo Duplantis, qui a logiquement privilégié le centenaire du Finnkampen (réd: un duel sportif historique entre la Suède et la Finlande) à venir ce week-end à Stockholm, Emmanouil Karalis était le favori désigné. Avant ce concours, le Grec avait en effet effacé neuf fois les 6 mètres cette saison.

Après ses 6m02, le Grec a préféré dire stop pour faire le show en faisant des selfies avec les gens massés autour du sautoir.

Mais sous la pluie qui a sévi au bord du Léman, difficile pour les autres athlètes de tutoyer d'incroyables sommets. Dans ces conditions, les Français ont plutôt bien réussi. Derrière Karalis, on retrouve en effet deux Tricolores. Dauphin de Karalis, Renaud Lavillenie a prouvé qu'à 39 ans et pour sa seizième participation, il n'avait pas encore envie de raccrocher.

Après deux essais réussis à 5m62 et 5m82, l'ancien recordman du monde a échoué à 5m92. Le vétéran a partagé sa deuxième place avec son compatriote Thibaut Collet, qui a fait quasiment le même concours, ajoutant juste une barre à 5m72.

Saut à la perche. Treizième record du monde : Duplantis plane à 6,29 m !

Saut à la percheTreizième record du monde : Duplantis plane à 6,29 m !

Les plus lus

Poutine a proposé de rencontrer Zelensky à Moscou
Le fils d’une légende de la boxe expulsé des Etats-Unis
Frappé et humilié depuis des mois, un «streamer» meurt en direct
Washington va faire la chasse aux idées «antiaméricaines»
Olympique de Marseille : une altercation vire au cataclysme !
Nouvelle affaire pour l'épouse du Premier ministre espagnol