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Mondiaux d’athlétisme en salle Angelica Moser et Audrey Werro font le bonheur de la Suisse

ATS

22.3.2026 - 19:55

Contrat magnifiquement rempli pour Audrey Werro ! La Fribourgeoise a cueilli la médaille d’argent du 800 m aux Mondiaux en salle de Torun.

Angelica Moser a cueilli le bronze au concours de la perche des Mondiaux en salle de Torun.
Angelica Moser a cueilli le bronze au concours de la perche des Mondiaux en salle de Torun.
ats

Keystone-SDA

22.03.2026, 19:55

22.03.2026, 20:57

En Pologne, Audrey Werro a signé un nouveau record de Suisse en 1’56’’64 pour n'être battue que par la Britannique Keely Hodgkinson (1’55’’30). Dans une course où il a fallu jouer des coudes, la Fribourgeoise a su accélérer au bon moment pour assurer sa deuxième place derrière une Hodgkinson qui a pleinement justifié son statut de favorite.

Cinq jours avant son 22e anniversaire, Audrey Werro monte pour la première fois sur le podium d’un Championnat du monde. Avec cette médaille d’argent, elle peut oublier ses mésaventures de l’an dernier en indoor. Aux mondiaux de Nanjing, elle était restée à un malheureux centième du podium deux semaines après avoir été victime d’une chute lors de la finale du 800 m des Européens d’Apeldoorn.

Encore du bronze pour Angelica Moser

Angelica Moser a, pour sa part, remporté une deuxième médaille dans des Mondiaux en salle après le bronze de Nanjing l’an dernier. Elle a également pris la troisième place du concours de Torun. La Zurichoise a franchi 4,70 m à son premier essai pour partager cette troisième place avec la Tchèque Amalie Svabikova et la Néo-Zélandaise Imogen Ayris. La victoire est revenue à la Britannique Molly Caudery.

Blessée cet hiver au pied et à la cuisse, Angelica Moser a su revenir au plus haut niveau au bon moment. Il est vrai que Torun est, pour elle, une ville qu’elle adore depuis son titre aux Européens en salle de 2021.

Ditaji Kambundji chocolat

Derrière l’or de Simon Ehammer à l’heptathon samedi pour le grand exploit suisse de ces Mondiaux, l’argent d’Audrey Werro et le bronze d’Angelica Moser, il y a eu - malheureusement - la quatrième place de Ditaji Kambundji sur 60 m haies. La championne du monde du 100 m haies a signé un chrono de 7’’75, à 2 centièmes du podium. Brillante en demi-finale, la Bernoise a payé en finale un départ moins convaincant.

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