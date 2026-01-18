Qui de Simon Ammann ou Felix Trunz accompagnera Gregor Deschwanden et Sandro Hauswirth aux Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février) ?

Simon Ammann vivra-t-il ses 8es Jeux Olympiques en Italie ? keystone-sda.ch

Keystone-SDA ATS

Les deux hommes se sont livré une lutte interne ce week-end à Sapporo, où le Slovène Domen Prevc a dominé les débats.

Alors que Trunz avait pris le meilleur samedi (23e, Ammann 41e et pas en finale), le vétéran saint-gallois (44 ans), qui vise une 8e participation aux JO, a terminé devant son jeune compatriote de 19 ans dimanche (23e, Trunz 28e).

On devrait savoir prochainement lequel des deux sautera sur les tremplins olympiques de Predazzo, dans le Val di Fiemme.