Scène lunaire en bob : les trois pousseurs chutent au départ !

Une scène digne du film «Rasta Rockett» s’est produite lors de la Coupe du monde de bobsleigh à quatre à Saint-Moritz dimanche : le pilote américain Kristopher Horn a franchi la ligne d’arrivée seul, après la chute de ses trois pousseurs au départ. Le règlement imposant la présence des quatre membres à l’arrivée, l’équipage a finalement été disqualifié.

