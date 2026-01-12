Scène lunaire en bob : les trois pousseurs chutent au départ !

Une scène digne du film «Rasta Rockett» s’est produite lors de la Coupe du monde de bobsleigh à quatre à Saint-Moritz dimanche : le pilote américain Kristopher Horn a franchi la ligne d’arrivée seul, après la chute de ses trois pousseurs au départ. Le règlement imposant la présence des quatre membres à l’arrivée, l’équipage a finalement été disqualifié.
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue