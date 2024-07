Scène lunaire : l’échappée s’arrête et attend le peloton !

Coureurs de l’équipe Uno-X, Jonas Abrahamsen et Johannes Kulset nous ont offert une scène cocasse lundi à l’entame de la 3e étape du Tour de France.

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

La troisième journée sur la Grand Boucle, promise à un sprinteur au terme des 230,80 kilomètres séparant les villes italiennes de Plaisance et Turin, a démarré par une séquence pour le moins ubuesque.

A peine la course avait été lancée, Jonas Abrahamsen et Johannes Kulset ont faussé compagnie au peloton. Mais six bornes plus tard, avançant à un train de sénateur, les deux Norvégiens de la formation Uno-X se sont tout simplement arrêtés sur le bord de la route et ont attendu le retour des autres coureurs !

Abrahamsen, porteur du maillot vert du meilleur sprinteur, en a notamment profité pour soulagé sa vessie. Cocasse...