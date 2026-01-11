Dennis Schröder a été suspendu trois matches par la NBA, a annoncé la Ligue nord-américaine samedi. Le meneur allemand de Sacramento est sanctionné pour avoir tenté de frapper Luka Doncic fin décembre.

Luka Dončić (77) avec le ballon face à Dennis Schröder lors de la rencontre entre les Lakers et les Kings. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La NBA a annoncé que Schröder avait «tenté de frapper un autre joueur» dans les coursives de la Crypto.com arena de Los Angeles le 28 décembre. Plusieurs médias américains précisent qu'il a essayé de s'en prendre à Luka Doncic, qui avait ouvertement chambré l'Allemand lors de la défaite des Kings face aux Lakers 125-101.