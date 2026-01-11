  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Schröder déraille : suspendu pour tentative de frapper Doncic

ATS

11.1.2026 - 09:01

Dennis Schröder a été suspendu trois matches par la NBA, a annoncé la Ligue nord-américaine samedi. Le meneur allemand de Sacramento est sanctionné pour avoir tenté de frapper Luka Doncic fin décembre.

Luka Dončić (77) avec le ballon face à Dennis Schröder lors de la rencontre entre les Lakers et les Kings.
Luka Dončić (77) avec le ballon face à Dennis Schröder lors de la rencontre entre les Lakers et les Kings.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.01.2026, 09:01

La NBA a annoncé que Schröder avait «tenté de frapper un autre joueur» dans les coursives de la Crypto.com arena de Los Angeles le 28 décembre. Plusieurs médias américains précisent qu'il a essayé de s'en prendre à Luka Doncic, qui avait ouvertement chambré l'Allemand lors de la défaite des Kings face aux Lakers 125-101.

Les plus lus

2 enquêtes valaisannes avaient déjà visés les propriétaires du «Constellation»
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Le voisinage se serre les coudes face à la police ICE
«L’année dernière encore, Marco Odermatt ne me connaissait pas»
Les Américains invités à quitter «immédiatement» le Venezuela
Nombreuses oppositions au projet de taxer les véhicules électriques