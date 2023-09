Nino Schurter a laissé échapper la victoire dimanche aux Gets.

Schurter a pris le large en Coupe du monde KEYSTONE

Deuxième, le Grison consolide néanmoins sa première place dans la Coupe du monde de cross-country. Deuxième meilleur Suisse dans cette course, le St-Gallois Marcel Guerrini (4e) a signé son meilleur résultat à ce niveau.

Seulement 12e fin juillet en Andorre dans une course remportée par Mathias Flückiger, Nino Schurter a décroché dimanche son quatrième podium en six épreuves disputées dans cette Coupe du monde 2023. Victime d'une crevaison, le médaillé de bronze des récents Mondiaux a concédé 17 secondes au Français Victor Koretzky.

Nino Schurter (37 ans) est idéalement placé pour s'adjuger pour la neuvième fois la Coupe du monde de la discipline. A deux courses de la fin de la saison, il compte 98 points d'avance sur son dauphin et rival Mathias Flückiger, seulement 9e dimanche.

Chez les dames, les Suissesses n'ont jamais été en mesure de lutter pour le podium. La meilleure d'entre elles, Nicole Koller (9e), a néanmoins décroché son premier top 10 dans une course gagnée par l'Autrichienne Mona Mitterwallner. Alessandra Keller s'est classée 13e, Sina Frei et Jolanda Neff respectivement 15e et 17e.

ber, ats