Nino Schurter et Filippo Colombo ont parfaitement lancé la saison de Coupe du monde de VTT. Le duo suisse s'est offert un succès de prestige en enlevant le Cape Epic en Afrique du Sud.

Nino Schurter (L) et Filippo Colombo (R) célèbrent cette première victoire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Schurter/Colombo ont pris la tête le deuxième jour de cette course à étapes de huit jours sur plus de 600 km et 16'500 mètres de dénivelé et ont su défendre leur position jusqu'à la fin. Seuls les Italiens Luca Braidot/Simone Avondetto, qui ont pris la deuxième place, ont réussi à limiter l'écart à 1'31.

A 38 ans, Schurter remporte cette épreuve pour la 3e fois après 2017 (avec Matthias Stirnemann) et 2019 (avec Lars Forster). Le Tessinois Colombo, de onze ans son cadet, a triomphé pour la première fois à sa deuxième participation.

Chez les femmes, Annika Langvad a empoché une sixième victoire. La Danoise était associée à l'Argentine Sofia Gomez Villafane. La meilleure Suissesse a été Janina Wüst avec la Néerlandaise Rosa van Doorn au 6e rang.