Hippisme Schwizer règle ses dettes et réintègre la Fédération suisse

ATS

29.8.2025 - 17:43

Pius Schwizer fait à nouveau partie du cadre élite de saut au sein de la fédération suisse. Celle-ci l'a annoncé vendredi après une audience.

Pius Schwizer peut souffler
Pius Schwizer peut souffler
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.08.2025, 17:43

Schwizer avait été suspendu il y a deux semaines en raison de difficultés financières et de son incapacité à honorer ses dettes auprès de ses créanciers. Pour cette raison, des chevaux avaient été retirés et saisis de sa ferme à Oensingen.

Hippisme. Soulagement pour Schwizer : ses chevaux retrouvent la liberté

HippismeSoulagement pour Schwizer : ses chevaux retrouvent la liberté

Le Soleurois de 63 ans a désormais pu présenter à la commission de sélection de Swiss Equestrian «des documents prouvant que les créances impayées qui avaient conduit à sa suspension ont été réglées», comme elle l'écrit. La suspension de Schwizer a donc été levée avec effet immédiat et il réintègre logiquement le cadre élite.

Hippisme. Sérieux problèmes financiers : un cavalier helvétique dans la tourmente

HippismeSérieux problèmes financiers : un cavalier helvétique dans la tourmente

