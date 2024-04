L'Américain Scottie Scheffler (27 ans) fait figure de grand favori pour l'US Masters qui se déroulera sur les greens d'Augusta de jeudi à dimanche. Le numéro un mondial a déjà gagné cette première levée du Grand Chelem en 2022.

Scottie Scheffler fait figure de grand favori pour l'US Masters. KEYSTONE

ATS

Ce triomphe reste cependant le seul pour lui lors des quatre tournois majeurs de la saison. C'est une anomalie, car il s'impose souvent dans d'autres tournois du circuit PGA. Passé professionnel en 2018, Scheffler a déjà inscrit sept autres victoires à son palmarès, dont le Players Championship (2023/2024) qui est souvent considéré comme l'inofficielle cinquième manche du Grand Chelem.

Scheffler, qui a pour l'instant résisté aux sirènes du tour saoudien LIV, amasse les dollars à la pelle sur l'US PGA Tour. Grâce à ses succès et d'autres bons résultats, il a été le golfeur le mieux payé lors de la saison 2022/23 avec 21 millions de dollars de prix. Et lors de la saison en cours, qui va jusqu'en septembre, il a déjà récolté 11,5 millions.

L'homme à battre

Scheffler domine le classement mondial avec une confortable avance sur le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l'Espagnol Jon Rahm, tenant du titre à Augusta. Il tient la grande forme et sera donc l'homme à battre.

Mais attention quand même: dans les tournois du Grand Chelem, les favoris sont souvent bousculés. En 2023, deux parfaits outsiders ont ainsi gagné pour la première fois à ce niveau, soit Wyndham Clark lors de l'US Open et Brian Harman au British Open.

Il ne faut pas non plus totalement exclure une sensation provenant de champions plus âgés, toujours à même de briller sporadiquement. A ce titre, il faut rappeler les succès de Tiger Woods au Masters en 2019 et de Phil Mickelson à l'US PGA Championship en 2021. Woods avait alors 43 ans et Mickelson 51...

