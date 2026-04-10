  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

SailGP Sébastien Schneiter veut se rappeler aux bons souvenirs de Rio

Laurent Morel

10.4.2026

Après avoir participé aux Jeux olympiques en 2016 dans la ville brésilienne, le Genevois revient en tant que barreur du bateau helvétique de SailGP.

SailGP à Rio : le barreur Sébastien Schneiter se réjouit d'y retourner

SailGP à Rio : le barreur Sébastien Schneiter se réjouit d'y retourner

Pour la toute première fois, le SailGP fait escale à Rio de Janeiro. L'occasion pour l'équipe suisse d'aller chercher un premier bon résultat après un début de saison compliqué.

09.04.2026

Laurent Morel

10.04.2026, 08:00

Grande première ce week-end pour le circuit de SailGP ! Les F50 font étape pour la première fois en Amérique du Sud, sur le mythique plan d’eau de Rio de Janeiro. Après l’annulation de la saison dernière afin de renforcer la solidité des bateaux, la compétition vivra donc ses débuts au Brésil samedi et dimanche.

Pour l’occasion, l’équipage helvétique entend enfin lancer véritablement sa saison, après trois premiers rendez-vous compliqués, à Perth, Auckland et Sydney. Et les marins suisses comptent bien sur leur expérience des eaux de la baie de Guanabara pour faire la différence.

«C'était assez effrayant». L’équipe suisse de SailGP victime d’une impressionnante collision

«C'était assez effrayant»L’équipe suisse de SailGP victime d’une impressionnante collision

«C’est une ville qui a beaucoup d’énergie, des panoramas fantastiques et des conditions de navigation magnifiques», a confié Sébastien Schneiter, juste avant de s’envoler pour la cité aux célèbres plages de Cobacabana et Ipanema. Le barreur de l’Eiger - le nom de l’embarcation suisse - s’attend à devoir «jouer» dans des conditions de vent «assez instables, un petit peu comme sur un lac».

Pour le Genevois, l’intérêt sera d’autant plus grand qu’il entretient une relation particulière avec Rio. Il y a notamment participé aux Championnats du monde juniors en Optimist en 2009 et surtout aux Jeux olympiques en 49er en 2016. «J’ai plein de bons souvenirs là-bas», confirme-t-il.

«Suissitude»

Pour briller face aux armadas britannique, australienne, américaine et française, entre autres, les Suisses pourront compter notamment sur Arno de Planta, promu officiellement grinder, en lieu et place de Stewart Dodson. Le coéquipier de Sebastien Schneiter pour la campagne olympique remplace le Néo-Zélandais dès ce Grand Prix brésilien et renforce la «Suissitude» de l'équipage, puisque désormais seul Matt Gotrel, l'autre grinder, n'a pas le passeport rouge à croix blanche.

Les régates auront lieu dans la baie de Guanabara, au pied du majestueux Pain de Sucre. «Il y aura pas mal de topographie et de courants à prendre en compte», rappelle Sebastien Schneiter. «On a la chance de pouvoir ressortir nos notes des Jeux olympiques.» L’équipage helvétique pourra également compter sur l’apport de son entraîneur brésilien Javier Torres, qui connaît les eaux de Rio comme sa poche.

⛵️➡️ Cette année encore, toutes les courses du SailGP sont à suivre en libre accès sur blue Zoom.

Les plus lus

Mission périlleuse : Donald Trump met JD Vance dans l’embarras !
«Maman, ils nous baissent la culotte» - Des mères évoquent l’enfer
Une ex-collaboratrice se confie sur son travail avec la princesse Kate
Lac de Constance: pas de frontière claire avec l'Allemagne, Saint-Gall se fâche !
Retour d'Artémis: «Nous pourrons commencer à nous réjouir quand...»
La division se creuse: Trump tacle des figures de l'ultra droite