Après avoir participé aux Jeux olympiques en 2016 dans la ville brésilienne, le Genevois revient en tant que barreur du bateau helvétique de SailGP.

SailGP à Rio : le barreur Sébastien Schneiter se réjouit d'y retourner Pour la toute première fois, le SailGP fait escale à Rio de Janeiro. L'occasion pour l'équipe suisse d'aller chercher un premier bon résultat après un début de saison compliqué. 09.04.2026

Laurent Morel Gregoire Galley

Grande première ce week-end pour le circuit de SailGP ! Les F50 font étape pour la première fois en Amérique du Sud, sur le mythique plan d’eau de Rio de Janeiro. Après l’annulation de la saison dernière afin de renforcer la solidité des bateaux, la compétition vivra donc ses débuts au Brésil samedi et dimanche.

Pour l’occasion, l’équipage helvétique entend enfin lancer véritablement sa saison, après trois premiers rendez-vous compliqués, à Perth, Auckland et Sydney. Et les marins suisses comptent bien sur leur expérience des eaux de la baie de Guanabara pour faire la différence.

«C’est une ville qui a beaucoup d’énergie, des panoramas fantastiques et des conditions de navigation magnifiques», a confié Sébastien Schneiter, juste avant de s’envoler pour la cité aux célèbres plages de Cobacabana et Ipanema. Le barreur de l’Eiger - le nom de l’embarcation suisse - s’attend à devoir «jouer» dans des conditions de vent «assez instables, un petit peu comme sur un lac».

Pour le Genevois, l’intérêt sera d’autant plus grand qu’il entretient une relation particulière avec Rio. Il y a notamment participé aux Championnats du monde juniors en Optimist en 2009 et surtout aux Jeux olympiques en 49er en 2016. «J’ai plein de bons souvenirs là-bas», confirme-t-il.

«Suissitude»

Pour briller face aux armadas britannique, australienne, américaine et française, entre autres, les Suisses pourront compter notamment sur Arno de Planta, promu officiellement grinder, en lieu et place de Stewart Dodson. Le coéquipier de Sebastien Schneiter pour la campagne olympique remplace le Néo-Zélandais dès ce Grand Prix brésilien et renforce la «Suissitude» de l'équipage, puisque désormais seul Matt Gotrel, l'autre grinder, n'a pas le passeport rouge à croix blanche.

Les régates auront lieu dans la baie de Guanabara, au pied du majestueux Pain de Sucre. «Il y aura pas mal de topographie et de courants à prendre en compte», rappelle Sebastien Schneiter. «On a la chance de pouvoir ressortir nos notes des Jeux olympiques.» L’équipage helvétique pourra également compter sur l’apport de son entraîneur brésilien Javier Torres, qui connaît les eaux de Rio comme sa poche.

⛵️➡️ Cette année encore, toutes les courses du SailGP sont à suivre en libre accès sur blue Zoom.