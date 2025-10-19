  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gymnastique Seifert et Langenegger en route pour la finale du concours général

ATS

19.10.2025 - 18:36

Le prometteur Noe Seifert devrait se qualifier avec brio pour la finale du concours général aux Mondiaux individuels de Jakarta. L'Argovien devrait être accompagné par son compatriote Florian Langenegger.

Noe Seifert en action.
Noe Seifert en action.
EPA

Keystone-SDA

19.10.2025, 18:36

Après six des huit sous-divisions des qualifications, Seifert occupe la 2e place, tandis que l'Appenzellois Langenegger pointe à la 5e place. Il faut se classer parmi les 24 meilleurs athlètes pour concourir en finale mercredi, avec les médailles à la clé.

Dans les concours par appareil, seul Seifert est encore en lice pour une place dans le top 8 aux barres asymétriques, synonyme de finale. L'Argovien de bientôt 27 ans occupe actuellement la 8e et dernière place intermédiaire, alors qu'il reste encore deux sous-divisions en lice pour obtenir un ticket pour la suite de la compétition.

Les plus lus

«La France perd une grande voix pour les droits des femmes»
Les trésors des musées attisent les convoitises
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
«Tous les sportifs ont une date limite, mais je vis le moment présent»
Pas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel
Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»