Le prometteur Noe Seifert devrait se qualifier avec brio pour la finale du concours général aux Mondiaux individuels de Jakarta. L'Argovien devrait être accompagné par son compatriote Florian Langenegger.

Noe Seifert en action. EPA

Keystone-SDA ATS

Après six des huit sous-divisions des qualifications, Seifert occupe la 2e place, tandis que l'Appenzellois Langenegger pointe à la 5e place. Il faut se classer parmi les 24 meilleurs athlètes pour concourir en finale mercredi, avec les médailles à la clé.

Dans les concours par appareil, seul Seifert est encore en lice pour une place dans le top 8 aux barres asymétriques, synonyme de finale. L'Argovien de bientôt 27 ans occupe actuellement la 8e et dernière place intermédiaire, alors qu'il reste encore deux sous-divisions en lice pour obtenir un ticket pour la suite de la compétition.