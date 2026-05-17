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NBA Selon ESPN, Gilgeous-Alexander élu MVP pour la deuxième fois d’affilée

ATS

17.5.2026 - 23:15

Shai Gilgeous-Alexander a été élu MVP pour la deuxième année d'affilée. C'est ce que révèle ESPN en s'appuyant sur «plusieurs sources» anonymes, à quelques heures de l'annonce officielle de ce titre.

Shai Gilgeous-Alexander à nouveau MVP en NBA.
Shai Gilgeous-Alexander à nouveau MVP en NBA.
IMAGO/ZUMA Press
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.05.2026, 23:15

17.05.2026, 23:27

Le Canadien d'OKC décroche à 27 ans un deuxième trophée Michael Jordan, qui ne reviendra donc pas aux deux autres finalistes, le Français Victor Wembanyama et le Serbe Nikola Jokic, déjà trois fois récompensé.

«SGA» a encore mené le Thunder au meilleur bilan NBA à l'issue de la saison régulière (64 victoires – 18 défaites), s'appuyant sur des statistiques individuelles brillantes (31,1 points, 6,6 passes en moyenne).

Sacré champion l'an passé, OKC est favori pour une deuxième bague et affronte les San Antonio Spurs de Wembanyama dès lundi en finale de conférence Ouest.

ESPN, également diffuseur de la ligue nord-américaine, a donc devancé l'annonce officielle prévue sur Prime Video à 01h30 dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la prise d'antenne avant le match 7 de la demi-finale à l'Est entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers.

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