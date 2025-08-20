  1. Clients Privés
Hippisme Sérieux problèmes financiers : un cavalier helvétique dans la tourmente

ATS

20.8.2025 - 10:49

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération.

Une mauvaise période pour Pius Schwizer.
Une mauvaise période pour Pius Schwizer.
ats

Keystone-SDA

20.08.2025, 10:49

20.08.2025, 10:59

Récemment, des procédures judiciaires à l'encontre du cavalier ont été rendues publiques dans les médias. Pius Schwizer connaît de sérieux problèmes financiers.

Sa situation actuelle «n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles», a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.

Hippisme. Quelques soucis financiers pour Pius Schwizer

HippismeQuelques soucis financiers pour Pius Schwizer

