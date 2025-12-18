Les épreuves de Coupe du monde à Engelberg sont plus qu'un rendez-vous incontournable avant Noël. Elles sont considérées comme un indicateur important en vue des JO.

Véritable chef de file de l’équipe suisse, Gregor Deschwanden porte le saut à ski helvétique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Et jusqu'à présent, seuls Sina Arnet et Gregor Deschwanden se sont montrés à la hauteur. Les sauteurs suisses attaquent cette épreuve à la maison avec des sentiments mitigés.

Le leader de l'équipe, Gregor Deschwanden, a pris un bon départ, mais n'a pas encore réussi à se démarquer comme il l'espérait. Le Lucernois se classe régulièrement dans les points, a déjà terminé deux fois dans le top 10 à Falun et Ruka, mais il lui manque quelque chose pour monter sur le podium.

Derrière lui, l'écart est grand. A 44 ans, Simon Ammann continue de récolter des points en Coupe du monde, mais il n'a jusqu'à présent que rarement figuré dans le top 30. Ses sauts ne lui permettent pas encore de remplir les critères de qualification pour une huitième participation aux Jeux.

Jeunes inconstants

Les jeunes tels que Sandro Hauswirth, Juri Kesseli ou Felix Trunz brillent par moments, mais peinent à être constants. Au début de la saison, on pensait qu'Engelberg offrirait à tous une chance de se positionner à l'interne pour les trois tickets olympiques. Il s'avère désormais que les résultats prometteurs de l'été, avec parfois une demi-qualification olympique, n'ont pas été transposés en hiver. Ni les anciens Simon Ammann et Killian Peier, ni les trois jeunes n'ont pleinement satisfait aux critères de sélection.

«L'ambiance dans l'équipe n'est pas mauvaise. Nous avons plus d'athlètes qu'auparavant», déclare Deschwanden à Keystone-ATS. Le Lucernois se rendra aux Jeux pour la quatrième fois après Sotchi, Pyeonchang et Pékin. «Nous savons que nous sommes actuellement sous-estimés. Nous ne réussissons souvent pas à réaliser de bons sauts en compétition.» Une qualification olympique est encore possible pour tout le monde. «Nous avons bien travaillé et fait des progrès en tant qu'équipe.» L'été l'a démontré, assure le Lucernois de 34 ans. «Il nous faut maintenant un week-end où la balance penchera de notre côté.»

L'espoir Sina Arnet

Chez les dames, tous les regards sont tournés vers Sina Arnet. L'Obwaldienne de 20 ans originaire d'Engelberg est la lueur d'espoir de l'équipe de Suisse. Elle s'est régulièrement classée dans le top 25 cette saison, dépassant toutes les attentes. Devant son public, Sina Arnet souhaite confirmer son évolution positive.

La Suisse dispose d'un effectif plus large qu'auparavant en saut à ski, mais les résultats ne suffisent pas pour se hisser au sommet. Il y a un an, la situation était différente. A Engelberg, Deschwanden s'était alors classé 3e et 5e et occupait la 5e place au général de la Coupe du monde, ce qui faisait de lui l'un des favoris de la Tournée des Quatre Tremplins.

Aujourd'hui, Deschwanden et ses coéquipiers sont en retard sur leurs objectifs. Les sauts d'entraînement supplémentaires effectués en semaine par l'équipe sur le Gross-Titlis-Schanze devraient aider à poser les bases d'un week-end plus fructueux.

Le programme prévoit deux épreuves samedi et dimanche. Les femmes disputeront leur compétition à midi, suivies des hommes.