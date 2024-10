Severin Lüthi a reçu un prix spécial dans le cadre des Swiss Olympic Coach Awards à Macolin. Le Bernois a contribué de manière déterminante au succès du tennis suisse ces 20 dernières années.

Entraîneur et compagnon de route de Roger Federer et de Stan Wawrinka pendant de nombreuses années, capitaine des équipes de Fedcup et de Coupe Davis, Lüthi a acquis une renommée mondiale et est devenu un modèle pour de nombreux entraîneurs de la relève, écrit Swiss Olympic dans un communiqué.

L'entraîneure de course d'orientation Sandra Lauenstein, le coach de beachvolley Denis Milanez et l'entraîneur de sport en fauteuil roulant Marc Lutz ont pour leur part reçu le Swiss Olympic Coach Award 2024. Ces trois personnalités ont connu de grands succès avec leurs athlètes et ont marqué leur discipline.

Depuis 2012, Swiss Olympic honore l'engagement des entraîneurs de la relève par le biais des Swiss Olympic Coach Awards.

