Mondiaux de Tokyo Seville et Thompson font vibrer la Jamaïque

ATS

14.9.2025 - 15:45

La Jamaïque a réussi un magnifique doublé sur le 100 m masculin des Mondiaux de Tokyo. Oblique Seville s'est imposé en 9''77 devant Kishane Thompson (9''82) et Noah Lyles (9''89).

Keystone-SDA

14.09.2025, 15:45

14.09.2025, 15:55

Dernier de la finale olympique à Paris l'an dernier, le sprinteur de 24 ans s'est imposé a su produire un effort constant pour aller chercher son compatriote Thompson, mieux parti. Dans les derniers mètres, celui qui s'est imposé à Athletissima sous la pluie en 9''87 a trouvé cette vitesse nécessaire pour se détacher et couper la ligne avec cinq centièmes de mieux.

Champion olympique et du monde en titre sur la ligne droite, Noah Lyles a dû se contenter de la médaille de bronze. Mais au vu des résultats de l'été, cette 3e place est déjà un bel exploit pour lui.

Chrono canon de Melissa Jefferson-Wooden

Chez les dames, c'est l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden qui l'a emporté en 10''61. Une performance majuscule puisqu'il s'agit du 4e meilleur chrono de l'histoire. Seule Florence Griffith-Joyner avec ses 10''49 plus que suspects et les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah (10''54) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''60 à Lausanne en 2021) ont couru plus vite.

Troisième aux Jeux de Paris en 2024, la sprinteuse de 24 ans a devancé la jeune Jamaïcaine Tina Clayton (10''76) et la championne olympique Julien Alfred (10''84). Meilleure performeuse de l'année en 10''65, «MJW» faisait clairement partie des favorites et elle n'a pas déçu. Déjà en séries, l'Américaine avait impressionné.

A la longueur féminine, c'est aussi une Américaine qui a raflé l'or. Tara Davis-Woodhall s'est posée à 7m13. L'argent va à l'Allemande Malaika Mihambo et le bronze à la Colombienne Natalia Linares. Pas de surprise au disque féminin avec la victoire de...l'Américaine Valarie Allman avec un jet à 69m48. L'argent va à la Néerlandaise Jorinde Van Klinken et le bronze à la Cubaine Silinda Morales.

