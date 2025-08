Sha'Carri Richardson s’en prend à son conjoint et défraie la chronique !

La carrière chaotique de Sha'Carri Richardson a connu un nouveau rebondissement vendredi. La star du sprint a quitté, temporairement, les sélections américaines pour les Mondiaux d'athlétisme après la révélation d'une arrestation il y a quelques jours après une altercation avec son conjoint Christian Coleman.

La carrière chaotique de Sha'Carri Richardson a connu un nouveau rebondissement vendredi. ats

Keystone-SDA ATS

Sha'Carri Richardson (25 ans), qui avait disputé jeudi les séries du 100 m des sélections américaines à Eugene (Oregon), a décidé de ne pas s'aligner en demi-finale vendredi. Championne du monde en titre de la ligne droite, la vice-championne olympique de Paris bénéficie d'une invitation pour les Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre).

Un peu plus tôt dans la journée avait été rendue publique la détention de la Texane à la maison d'arrêt de Des Moines (Etat de Washington), près de Seattle, du dimanche 27 juillet au soir au lundi à la mi-journée, après son arrestation à l'aéroport.

Le rapport de l'arrestation, envoyé à l'AFP par la police du port de Seattle, précise que des caméras de vidéosurveillance ont filmé une altercation après un contrôle de sécurité entre Richardson et son compagnon Christian Coleman, champion du monde 2019 du 100 m, tous les deux se rendant alors aux «trials».

«Richardson suit Coleman qui essaie de s'éloigner. Richardson pousse ensuite Coleman suffisamment fort pour l'envoyer contre une colonne. Elle le pousse ensuite une nouvelle fois assez fort pour l'envoyer à quelques mètres», dit le rapport.

Richardson a ensuite lancé un casque audio sur Coleman, qui n'a pas souhaité participer à l'enquête et a «refusé d'apparaître en victime». Les agents de la sprinteuse n'ont pas voulu commenter l'affaire.

Revirement sur 200 m

Sha'Carri Richardson, qui avait dans un premier temps annoncé vendredi aux organisateurs son forfait pour le 200 m samedi, a finalement changé d'avis et devrait disputer le demi-tour de piste, a confirmé la fédération américaine à l'AFP.

Jeudi, la sprinteuse était apparue souriante en zone mixte après avoir participé aux séries du 100 m (2e de sa course en 11''07), et n'avait pas mentionné son arrestation.

«J'aime le fait d'être capable d'aller à Tokyo sans ressentir cette pression (de la qualification, ndlr). Pour l'instant je reste sous les radars, mais quand il sera l'heure je frapperai un grand coup et tout le monde verra mon nom», avait-elle prévenu.

Le nom de la flamboyante athlète à fleur de peau est déjà bien connu pour ses exploits sur la piste (double médaillée olympique, triple médaillée mondiale) mais aussi pour ses incartades, elle qui s'entraîne auprès du sulfureux Dennis Mitchell, ancien sprinter mêlé à plusieurs affaires de dopage pendant et après sa carrière.

En 2021, après des sélections olympiques à Eugene déjà, Sha'Carri Richardson avait été contrôlée positive au cannabis, utilisé pour surmonter le décès de sa mère, et ainsi suspendue et privée des Jeux de Tokyo. En 2023, elle avait été débarquée d'un avion après une dispute avec le personnel de bord, un épisode largement relayé sur les réseaux sociaux.

Jefferson-Wooden brille

Sans elle vendredi à Eugene, sa partenaire d'entraînement en Floride Melissa Jefferson-Wooden, médaillée de bronze du 100 m aux Jeux de Paris l'an passé, a pris toute la lumière avec un succès magnifique en 10''65 (0,4 m/s de vent), faisant d'elle la 5e meilleure performeuse de l'histoire, à égalité avec Richardson.

Chez les hommes, le double vice-champion olympique du 200 m Kenny Bednarek, qui s'entraîne aussi sous les ordres de Dennis Mitchell, a dominé la ligne droite en 9''79 (1,8 m/s). Christian Coleman n'a lui pu prendre que la 5e place (9''86) et devra se contenter du relais 4x100 m à Tokyo.

Comme Sha'Carri Richardson, Noah Lyles et Gabby Thomas ont fait le choix de se retirer des demi-finales du 100 m. Champion du monde et olympique en titre, Lyles sera le 4e Américain sur la ligne droite. Gabby Thomas a elle préféré se concentrer sur le 200 m, samedi et dimanche, dont elle est championne olympique.