Shanghai et Budapest vont accueillir en mai et juin prochains les premières qualifications multisports pour les JO 2024 de Paris, a annoncé jeudi le CIO. Il s'agira de festivals mêlant épreuves sportives et culture.

Le BMX freestyle verra ses qualifications se dérouler au printemps. IMAGO/CTK Photo

Dès avril 2022, l'instance avait annoncé vouloir regrouper au printemps 2024 les qualifications du skateboard, du BMX freestyle, du breaking et de l'escalade. Réunie jeudi à Bombay, sa commission exécutive a désigné deux villes hôtes familières des grands événements sportifs, soit Shanghai (16 au 19 mai 2024) puis Budapest (20 au 23 juin 2024).

«Il s'agira de la toute dernière phase de qualification» pour les quatre disciplines, réunissant 464 concurrents pour attribuer «au moins la moitié des places» pour Paris 2024 dans ces sports, précise l'organisation.

L'idée combine deux priorités de la présidence de Thomas Bach, l'actuel patron du CIO: développer les sports urbains, susceptibles de rajeunir l'audience olympique et nécessitant souvent des équipements limités, et mieux mettre en valeur «la route vers les Jeux», au lieu de limiter la visibilité médiatique aux quinze jours de la compétition reine.

Pour cela, l'instance promet des «festivals» olympiques d'un nouveau genre mêlant «sport, musique, art et culture», dont la durée sur trois jours et la taille modeste permettent d'envisager un large éventail de villes-hôtes.

ATS