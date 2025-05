Teddy Riner à l'Elysée? La star française du judo, ambassadeur cette année à la 8ème édition du sommet Choose France, a semé le doute lundi, entre sérieux et plaisanterie, sur d'éventuelles aspirations politiques, assurant en tout cas qu'un seul poste pourrait le tenter, président.

Teddy Riner a notamment été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. KEYSTONE

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Le champion, costume et chemise bleus, cravate rayée rouge et bleue, devait prononcer un discours devant les quelque 200 patrons du monde entier réunis lundi après-midi au château de Versailles, pour les encourager à investir en France : «Ils peuvent nous faire confiance parce qu'on a beaucoup de talent, on est bons dans pas mal de domaines, dans la tech, dans les start-up, la gastronomie et même la médecine», a-t-il expliqué à la presse.

Des projets dépassant 40 milliards d'euros ont été annoncés ou concrétisés à ce sommet.

Teddy Riner investit lui-même depuis «18 ans dans bon nombre de sociétés françaises. Je suis un entrepreneur, donc je sais de quoi on parle», a-t-il assuré.

Il a présenté son action d'ambassadeur comme une manière «de redonner», après avoir été «un enfant du peuple qui, sans tout ce qui a été mis à (son) service pendant les jeunes années, ne serait pas (là) aujourd'hui».

Président ?

Les journalistes l'ont questionné sur une phrase prononcée lundi matin sur BFMTV. «Souvent on me dit +on vous verrait bien ministre des Sports+. Mais pourquoi toujours réduire le sportif au sport? Si demain je rentrais en politique ce ne serait pas pour être ministre des Sports». «Bien sûr», a-t-il répondu quand on lui a demandé si ce serait pour être président de la République.

Lundi après-midi, tout en demandant en souriant «qu'on le laisse tranquille» avec cela, et en assurant que cela ne l'intéresse «pas du tout» actuellement, il a répété : «Lorsque l'on fait de la politique, le champion c'est lequel? C'est le président».

«Le sport m'a appris à surmonter n'importe quelle montagne : peu importe ce qui s'offre à moi, je vais travailler pour être le meilleur. Et j'ai pas de montagne trop grande. Si demain j'ai envie de me lancer, alors je ferai ce qu'il faut», a prévenu le champion.