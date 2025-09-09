Lauréate de l'édition 2025 de Sierre-Zinal, Joyline Chepngeno a été disqualifiée à la suite d'un contrôle antidopage positif, ont annoncé les organisateurs de l'épreuve mardi.

Gagnante du dernier Sierre-Zinal, Joyline Chepngeno est disqualifiée et suspendue deux ans pour dopage. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Kényane a reconnu s’être injectée une substance interdite, souligne le communiqué.

L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a suspendu Joyline Chepngeno pour deux ans. Tous ses résultats obtenus depuis le 9 août 2025 (date de sa deuxième victoire consécutive dans cette épreuve) sont annulés, avec perte des titres, médailles et primes associés, précise encore le communiqué.

Les organisateurs de Sierre-Zinal sanctionnent également son coach genevois Julien Lyon. «Ce cas de dopage intervient pour la deuxième fois en trois éditions sous la responsabilité du coach Julien Lyon et de son équipe Milimani Runners», explique le communiqué, qui se réfère à Mark Kangogo, vainqueur dopé de l'édition 2022.

Julien Lyon est suspendu de toute activité dans le cadre de Sierre-Zinal, et les athlètes liés à son nom ou à sa structure d'entraînement ont l'interdiction de participer à la mythique course. Les organisateurs se réservent en outre le droit de demander une indemnisation pour atteinte à l'image de l'épreuve.