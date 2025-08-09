Le Kenya a régné en maître en Valais pour Sierre-Zinal. Philémon Kiriago s'est imposé chez les messieurs, alors que Joyline Chepngeno a confirmé son succès de l'an dernier.

Philemon Kiriago remporte Sierre Zinal 2025! pic.twitter.com/55WM62sCu6 — Le Comparatif du Trail (@trailcomparatif) August 9, 2025

Keystone-SDA ATS

En l'absence de Kilian Jornet, les coureurs africains n'avaient pas franchement d'adversaires. Kiriago, 2e l'an dernier pour un rien derrière Jornet, signe sa deuxième victoire en Valais après celle de 2023 avec un temps de 2h28'45 (2h27'27 en 2023). Patrick Kipngeno et Michael Saoli complètent le podium.

Chez les dames, Joyline Chepngeno a conservé sa couronne (2h54'49) en mettant 43 secondes de plus que l'année passée, mais en devant gérer avec les grosses chaleurs en Valais.

Les Suisses ont fait fort en prenant la 4e place dans les deux catégories. Le triathlète veveysan Adrien Briffod a terminé au pied du podium avec 3'21 de retard sur Kiriago. Pour Maude Mathys, quadruple vainqueure de l'épreuve (2019 à 2022), c'est un débours de 4'07 qui lui a valu cette médaille en chocolat