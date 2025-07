Quinn Simmons transformé en ange-gardien de Jonathan Milan, Edward Theuns au départ avec son fils et une chute agaçante pour Alaphilippe: faits marquants de la 17e étape du Tour de France remportée par l'Italien Jonathan Milan mercredi à Valence.

💪 C'était probablement la dernière occasion pour les purs sprinteurs et une étape décisive dans la lutte pour le maillot vert. Ce double enjeu et l'apparition de la pluie dans le final on rendu l'étape indécise et nerveuse !



Agence France-Presse Melchior Cordonier

L'ange-gardien du jour

Au lendemain des tentatives de contrôle infructueuses de Nils Politt en tête de peloton, l'Américain Quinn Simmons a opté pour une autre stratégie. Pas d'invectives envers ceux qui ont tenté de rejoindre l'échappée dans le col du Pertuis mais un champion des États-Unis inépuisable pour sauter dans les roues de tous les attaquants, jusqu'à les décourager pour aider Milan a décrocher un deuxième succès sur le Tour. «C'était incroyable d'entendre à la radio qu'il avait gagné après une grosse journée de travail. Ce matin ma petite amie m'a demandé pourquoi j'étais si nerveux alors que c'était une journée de sprint. Mais je lui ai dit que si j'étais dans un bon jour j'allais aider Jonathan», a réagi l'infatigable puncheur à l'arrivée.

La relève du jour

Casque rouge sur le dos, vêtu du maillot blanc de meilleur jeune, Scott Theuns a fait un tabac mercredi au départ à Bollène. Il a d'abord accompagné en draisienne son père Edward Theuns, coureur de Lidl-Trek, sur le podium de présentation des équipes, avant de le suivre aussi dans la zone d'interview. Pendant que le vétéran belge répondait aux questions de la presse, Scott signait... des autographes avec beaucoup de sérieux.

Le baroudeur du jour

Jonas Abrahamsen a une nouvelle fois pris place dans l'échappée du jour, une habitude pour le baroudeur norvégien. Il est donc régulièrement bien placé pour disputer les sprints intermédiaires et mercredi à Roche-Saint-Secret-Béconne, au kilomètre 47, il a remporté son huitième, plus qu'aucun autre coureur depuis ses débuts sur le Tour de France en 2023. «J'avais de super jambes», a déclaré à l'arrivée le coureur d'Uno-X, dernier des quatre échappés à être repris, à 4 km de la ligne.

Le coup de sang du jour

A 50 km de l'arrivée à Valence, une chute à vitesse réduite en fin de peloton a envoyé plusieurs coureurs au sol, dont Julian Alaphilippe. Le coureur de la formation Tudor a tenté d'éviter les coureurs tombés devant lui et a été contraint de se diriger vers le bas-côté où il a finalement chuté. Alors qu'"Alaf'" se trouvait dans l'herbe, Thomas Gachignard lui a tendu la main pour l'aider à se relever mais, ne semblant pas le voir et visiblement très agacé, Alaphilippe a repoussé son propre vélo d'un coup de pied. Le coureur espagnol de l'équipe Ineos-Grenadiers Carlos Rodriguez ou encore le sprinteur de la Groupama-FDJ Paul Penhoët ont également été pris dans cette chute. Tous ont pu rentrer dans le peloton, et terminer dans le même temps que le vainqueur du jour, Jonathan Milan.

Le contre-attaquant du jour

Le Belge Wout Van Aert avait des fourmis dans les jambes, et a décidé de se faire la malle à un peu plus de 45 km de l'arrivée, alors que le rythme faiblissait en tête de peloton et que les quatre échappées n'étaient qu'à une minute. Le but? Tenter sa chance et viser la victoire d'étape, bien sûr, mais aussi perturber la course pour le bien de son leader Jonas Vingegaard, selon le staff de l'équipe Visma-Lease a bike. «On voulait que ce soit une journée difficile, parce que si on veut toujours faire quelque chose, chaque journée doit être difficile», a dit son directeur sportif Grischa Niermann à l'issue de l'étape. «On ne voulait pas dépenser trop d'énergie pour les jours suivants donc on n'a pas attaqué avec toute l'équipe, mais Wout avait la liberté d'essayer», a ajouté Niermann, déplorant que son coureur n'ait pas été accompagné lors de son attaque, finalement vaine.