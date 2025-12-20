  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Saut à ski Simon Ammann 20e du premier concours à Engelberg

ATS

20.12.2025 - 17:52

Simon Ammann a réussi la meilleure performance de sa saison lors du premier des deux concours Coupe du monde à Engerlberg. Le quadruple champion olympique, âgé de 44 ans, s'est classé au 20e rang.

Un résultat encourageant pour Simon Ammann.
Un résultat encourageant pour Simon Ammann.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.12.2025, 17:52

20.12.2025, 18:03

Auteur de deux sauts à 133 m, Ammann a été le Suisse le plus en vue sur le tremplin du Titlis. Trois de ses compatriotes ont aussi inscrit des points, à savoir Felix Trunz (25e), Sandro Hauswirth (26e) et Killian Peier (29e). Grosse déception par contre pour Gregor Deschwanden (31e), pas en finale tout comme Yannick Wasser (34e).

La victoire est revenue au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138,5 et 142 m. Le podium a été complété par l'Allemand Felix Hoffmann (138/141 m) et le Japonais Ren Nikaido (141,5/129,5 m).

Les plus lus

C'est ici que les Suisses préfèrent passer leurs vacances pendant les fêtes
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
Von Allmen et Odermatt frappent un grand coup et signent un doublé suisse !
Le conducteur d'une Tesla percute une voiture de police sur l'A1
L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau
Lula en appelle au «courage» des Européens