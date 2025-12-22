Simon Ammann (44 ans) disputera pour la 27e fois de sa carrière la Tournée des 4 tremplins, dont le premier concours aura lieu lundi prochain à Oberstdorf. Il a été sélectionné par Swiss-Ski.

À 44 ans, Simon Ammann sélectionné pour la Tournée des 4 tremplins. KEYSTONE

La Fédération a retenu Ammann aux côtés du Lucernois Gregor Deschwanden, dont la sélection ne faisait aucun doute malgré son week-end raté à Engelberg. Les deux autres places ont été attribuées à Sandro Hauswirth et Juri Kesseli.

Les quatre meilleurs Suisses au général de la Coupe du monde ont ainsi été privilégiés, Deschwanden (97 points, Ammann (18), Hauswirth (15) et Kesseli (9) figurant au classement devant Felix Trunz (6), Yanick Wasser (5) und Killian Peier (2).