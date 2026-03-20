Simon Ehammer a parfaitement démarré l'heptathlon des Championnats du monde en salle à Torun. L'Appenzellois a réalisé 6''69 sur 60 m, un nouveau record personnel, avant de réussir 8m15 à la longueur.

Sur 60 m, Simon Ehammer a amélioré de trois centièmes son meilleur chrono à Torun. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sur 60 m, Simon Ehammer a amélioré de trois centièmes son meilleur chrono. A la longueur, sa discipline de prédilection, il a distancé d'un demi-mètre son plus proche concurrent pour prendre le large dans la course à l’or: son principal concurrent, l’Américain Kyle Garland, accuse déjà un retard de 232 points.

Le titre est l'objectif no 1, mais Simon Ehammer lorgne également le record d’Europe. Celui-ci est détenu depuis les Championnats d’Europe d’Apeldoorn il y a un an par le Norvégien Sander Skotheim (6558), qui s'était imposé devant l'Appenzellois (6506, record de Suisse).