Simon Ehammer réalise la meilleure saison de sa carrière. Son succès obtenu le week-end dernier à Götzis vaut selon lui plus qu'un titre européen.

Simon Ehammer signe la meilleure saison de sa carrière. KEYSTONE

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Simon Ehammer ne manque jamais de répartie. Il a récemment plaisanté lors de la conférence de presse de Swiss Athletics, où il apparaissait aux côtés de l'athlète en fauteuil roulant Marcel Hug: «On dirait que Marcel Hug et Catherine Debrunner se partagent délibérément le titre de para-athlète de l'année. Ce serait bien si Odi et moi faisions de même!»

Marco Odermatt et Ehammer se connaissent bien: ils partagent le même agent et les mêmes sponsors. Mais le skieur a été nommé Sportif suisse de l'année cinq fois de suite.

Cette année, Ehammer a tout raflé: l'or aux Championnats du monde en salle, un record du monde à l'heptathlon, des performances exceptionnelles au saut en longueur (8,51 m) et au décathlon. Les 8778 points réalisés le week-end dernier à Götzis lui ont d'ailleurs permis de fêter une victoire historique. Les Championnats d'Europe à Birmingham, avec une médaille d'or en jeu, restent à venir.

Pourtant, l'Appenzellois de 26 ans explique lui-même pourquoi il ne terminera finalement que deuxième au classement des Swiss Sports Awards. «Ces résultats seraient suffisants face à Odi. Mais pas face à un triple champion olympique.» Malgré sa popularité, l'athlète ne voit aucune issue face à Franjo von Allmen. Même de nouveaux exploits, selon lui, ne changeront rien à l'équilibre des forces. En 2026, la piste d'athlétisme sera impuissante face aux pentes enneigées.

Mieux vaut Götzis que l'or

Ce triomphe dans le temple du décathlon du Vorarlberg revêt une signification particulière pour Ehammer. On pourrait le comparer à une victoire en descente à Kitzbühel ou à un exploit à Wimbledon. Avant même la compétition, il avait déclaré qu'une victoire à Götzis aurait encore plus de valeur à ses yeux qu'un titre de champion d'Europe. Pour les décathloniens, cette épreuve est un événement mythique depuis des décennies. Quiconque inscrit son nom au palmarès y rejoint le panthéon des plus grands noms des sports combinés.

Pendant deux jours, Ehammer a réalisé une performance de très haut niveau, confirmant qu'il figure désormais parmi les athlètes les plus complets au monde. Il excelle dans ses disciplines de prédilection, tout comme dans les épreuves qu'il affectionne moins comme le lancer du poids, le lancer du disque, le lancer du javelot ou le 1500 m, où il parvient à limiter les dégâts.

Une question reste en suspens pour Ehammer et son entourage. Il domine le classement mondial de l'année au décathlon et au saut en longueur, mais doit encore se prononcer sur sa participation à l'une ou l'autre épreuve lors des Championnats d'Europe de Birmingham. «Götzis ne m'a pas facilité la tâche», confie l'athlète. Il souhaite prendre sa décision après un stage d'entraînement à Los Angeles, qui approche à grands pas.

Annik Kälin mise sur l'heptathlon

Tandis qu'Ehammer n'a pas encore tranché Annik Kälin a déjà fait son choix. La Grisonne de 26 ans a clairement indiqué à Götzis que son objectif cet été serait l'heptathlon. Avec 6726 points, la native de Landquart est devenue la première Suissesse à remporter cette prestigieuse compétition, devançant ainsi d'une heure Ehammer.

Après avoir terminé quatrième aux Jeux olympiques de Paris, Annik Kälin fait désormais partie de l'élite mondiale de l'heptathlon. Sa performance record à Vorarlberg a confirmé son potentiel pour les médailles internationales. Elle peut également tutoyer les sommets au saut en longueur. Cependant, avec une performance comme celle de Götzis, l'heptathlète devrait décrocher à coup sûr une médaille aux Championnats d'Europe, tandis que la concurrence est plus forte au saut en longueur.