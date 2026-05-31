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Meeting de Götzis Simon Ehammer signe aussi un authentique exploit

ATS

31.5.2026 - 18:24

Comme Annik Kälin, Simon Ehammer a brillé de mille feux à Götzis. L'Appenzellois s'est , quant à lui, imposé dans le décathlon avec un nouveau record de Suisse.

Simon Ehammer remporte le décathlon à Götzis avec un record de Suisse.
Simon Ehammer remporte le décathlon à Götzis avec un record de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.05.2026, 18:24

31.05.2026, 18:25

Il a réussi un total de 8778 pour améliorer le record qu'il avait établi l'an dernier lors de ce même concours de 203 points. Il a devancé le Champion du monde Leo Neugebauer. A 26 ans, il a signé l'un des plus beaux exploits de sa carrière avec son record du monde de l'heptathlon (6670 points) et les 8,51 m à la longueur réussis samedi pour annoncer la couleur dans ce décathlon.

Meeting de Götzis. Annik Kälin marque l’histoire avec une victoire de prestige

Meeting de GötzisAnnik Kälin marque l’histoire avec une victoire de prestige

Les 13''48 au 110 m haies pour atteindre la barrière des 1000 points, les 10''41 au 100 m furent les autres moments forts de son concours. Simon Ehammer a également livré la marchandise dans les disciplines où il était le plus «vulnérable» avec un 15,15 m au poids, un 41,09 m au disque et un 54,38 m au javelot. Enfin, il a conclu avec un chrono de 4'43''22 sur 1500 pour s'offrir une marge de 4 secondes sur Leo Neugebauer.

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