Cyclisme Le Britannique Simon Yates prend sa retraite

ATS

7.1.2026 - 15:27

Le Britannique Simon Yates, l'un des principaux lieutenants de Jonas Vingegaard chez Visma, a annoncé mercredi mettre un terme à sa carrière, à 33 ans. Il avait remporté le Giro l'an dernier.

Keystone-SDA

07.01.2026, 15:27

07.01.2026, 16:33

«J'ai pris la décision de me retirer du cyclisme professionnel. Cela peut surprendre beaucoup de gens, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y réfléchis depuis longtemps, et je pense que le moment est venu», a annoncé Simon Yates dans un communiqué.

«Le cyclisme fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne. Des courses sur la piste du vélodrome de Manchester aux compétitions et victoires sur les plus grandes scènes, en passant par la représentation de mon pays aux Jeux olympiques, il a façonné chaque chapitre de ma vie», ajoute le Britannique.

Vainqueur du Tour d'Espagne en 2018, du Tour d'Italie en 2025, le discret grimpeur a également remporté trois étapes sur le Tour de France, deux en 2019 et une l'été dernier, en solitaire le 14 juillet au Mont-Dore Puy de Sancy. Il compte également à son palmarès un succès à Tirreno-Adriatico en 2020.

Giro. Rédemption pour Simon Yates : couronné après l’échec de 2018 !

GiroRédemption pour Simon Yates : couronné après l’échec de 2018 !

Il arrête «au sommet»

Frère jumeau d'Adam, lui aussi vainqueur d'étape sur la Grande Boucle, Simon Yates avait démarré sa carrière en cyclisme sur piste avant de passer sur route en 2014.

«C'est dommage qu'il s'arrête maintenant, mais il le fait à un moment où il est au sommet de sa carrière», a souligné Grischa Niermann, le directeur sportif de Visma-Lease a Bike. «Simon était un grimpeur exceptionnel et un coureur du classement général qui a toujours été à la hauteur quand cela comptait le plus. Au Giro, il a atteint son apogée à un moment où presque personne ne s'attendait plus à ce qu'il puisse gagner, ce qui le caractérise vraiment en tant que coureur.»

«Je suis profondément fier de ce que j'ai réussi à accomplir et tout aussi reconnaissant pour les leçons que cela m'a apporté», a repris Simon Yates, 15e du Tour de France l'été dernier. «Si les victoires resteront toujours gravées dans ma mémoire, les jours difficiles et les revers ont été tout aussi importants. Ils m'ont appris la résilience et la patience, et ont donné encore plus de valeur à mes succès.»

