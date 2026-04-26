Simona Aebersold a manqué de peu la victoire lors du sprint à élimination directe qui clôturait dimanche l'étape de Coupe du monde de Locarno. L'orienteuse de 28 ans a été battue de justesse par la Danoise Hedvig Valbjörn Gydesen.

Simona Aebersold a manqué de peu la victoire lors du sprint à élimination directe à Locarno. KEYSTONE

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Troisième du sprint individuel et du sprint par équipes, Aebersold a été coiffée au poteau sur la Piazza Grande. C'est là que Valbjörn Gydesen l'a dépassée dans les derniers mètres. La 3e place est revenue à la Finlandaise Maija Sianoja.

Chez les hommes, la victoire est revenue au champion du monde norvégien de longue distance Kasper Harlem Fosser, d'une longueur d'épaule devant le Finlandais Tuomas Heikkilä.