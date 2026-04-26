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Course d’orientation Simona Aebersold coiffée au poteau sur la Piazza Grande

ATS

26.4.2026 - 15:44

Simona Aebersold a manqué de peu la victoire lors du sprint à élimination directe qui clôturait dimanche l'étape de Coupe du monde de Locarno. L'orienteuse de 28 ans a été battue de justesse par la Danoise Hedvig Valbjörn Gydesen.

Simona Aebersold a manqué de peu la victoire lors du sprint à élimination directe à Locarno.
Simona Aebersold a manqué de peu la victoire lors du sprint à élimination directe à Locarno.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 15:44

Troisième du sprint individuel et du sprint par équipes, Aebersold a été coiffée au poteau sur la Piazza Grande. C'est là que Valbjörn Gydesen l'a dépassée dans les derniers mètres. La 3e place est revenue à la Finlandaise Maija Sianoja.

Chez les hommes, la victoire est revenue au champion du monde norvégien de longue distance Kasper Harlem Fosser, d'une longueur d'épaule devant le Finlandais Tuomas Heikkilä.

Course d'orientation. Deuxième succès en Coupe du monde pour le Bâlois Tino Polsini

Course d'orientationDeuxième succès en Coupe du monde pour le Bâlois Tino Polsini

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