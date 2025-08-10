  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Course d’orientation Simona Aebersold triomphe encore en Chine

ATS

10.8.2025 - 15:06

Simona Aebersold a décroché dimanche son deuxième titre en course d'orientation dans les World Games de Chengdu en Chine. Déjà sacrée sur la distance moyenne, la Seelandaise a triomphé en sprint.

Simona Aebersold a décroché dimanche son deuxième titre en course d'orientation dans les World Games de Chengdu en Chine.
Simona Aebersold a décroché dimanche son deuxième titre en course d'orientation dans les World Games de Chengdu en Chine.
ats

Keystone-SDA

10.08.2025, 15:06

La Suisse a même signé le doublé dans cette épreuve, la deuxième place revenant à Natalia Gemperle qui a terminé à 53'' d'Aebersold. Pas de médaille en revanche pour les Helvètes dimanche dans le sprint masculin.

La délégation suisse a déjà conquis quatre titres dans ces joutes regroupant les sports ne figurant pas au programme des Jeux olympiques. Trois l'ont été en course d'orientation, la dernière en karaté grâce à l'Argovienne Elena Quirici chez les moins de 68 kg.

Mondiaux à Kuopio. Simona Aebersold sacrée en longue distance

Mondiaux à KuopioSimona Aebersold sacrée en longue distance

Les plus lus

Avis d’expert : laver le linge à 40 degrés serait-il une mauvaise idée?
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Kate Middleton reléguée au second plan dans le cœur des Anglais
Dans la fournaise bernoise, Sion ne se laisse pas intimider
Le Valais perd une figure politique : Bernard Bornet est décédé
Des accidents de parapente mortels en Valais et dans l'Oberland bernois