Simona Aebersold a décroché dimanche son deuxième titre en course d'orientation dans les World Games de Chengdu en Chine. Déjà sacrée sur la distance moyenne, la Seelandaise a triomphé en sprint.

Keystone-SDA ATS

La Suisse a même signé le doublé dans cette épreuve, la deuxième place revenant à Natalia Gemperle qui a terminé à 53'' d'Aebersold. Pas de médaille en revanche pour les Helvètes dimanche dans le sprint masculin.

La délégation suisse a déjà conquis quatre titres dans ces joutes regroupant les sports ne figurant pas au programme des Jeux olympiques. Trois l'ont été en course d'orientation, la dernière en karaté grâce à l'Argovienne Elena Quirici chez les moins de 68 kg.