Saut à ski La Suissesse Sina Arnet s’envole vers les Jeux olympiques

ATS

28.11.2025 - 18:20

Pour la première fois depuis 2014, une sauteuse à ski suisse participera aux Jeux olympiques. Sina Arnet a obtenu son billet grâce à sa 14e place vendredi à Falun, en Suède.

Sina Arnet a obtenu son billet pour les JO grâce à sa 14e place vendredi à Falun (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.11.2025, 18:20

L'Obwaldienne n'a eu besoin que de trois concours de Coupe du monde pour signer deux places dans le top 25 et ainsi valider sa qualification pour les JO de Milan-Cortina (6 au 22 février). Elle avait déjà terminé 24e à Lillehammer le week-end dernier.

Sina Arnet n'avait jamais fait aussi bien que ce 14e rang en Coupe du monde. La sauteuse de 20 ans avait terminé une seule fois dans le top 20, en mars 2023 à Lillehammer.

