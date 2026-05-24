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VTT Sina Frei 3e en cross country à Nove Mesto

ATS

24.5.2026 - 14:42

Les Suissesses ont réussi un joli tir groupé dimanche en Coupe du monde de cross country à Nove Mesto. Mais seule Sina Frei, 3e, a pu se hisser sur le podium.

Un nouveau podium pour Sina Frei (à droite).
Un nouveau podium pour Sina Frei (à droite).
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.05.2026, 14:42

Auteur du doublé short track/cross country «classique» en ouverture en Corée du Sud début mai, Sina Frei a décroché son troisième podium dans cette saison 2026. Mais la vice-championne olympique 2021 doit se contenter de la troisième marche du podium.

VTT. Sina Frei et Dario Lillo triomphent en cross country

VTTSina Frei et Dario Lillo triomphent en cross country

La Zurichoise n'a rien pu faire au sprint face à la Suédoise Jenny Rissveds, 2e. Et le duo a franchi la ligne d'arrivée avec 47 secondes de retard sur la gagnante, l'Autrichienne Laura Stigger, qui a survolé les débats dimanche.

Trois autres Suissesses ont pris place dans le top 8 en République tchèque. Nicole Koller et Alessandra Keller se sont classées respectivement aux 4e et 5e rangs, à quelque 10 secondes du podium, Ronja Blöchlinger terminant pour sa part 7e.

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