Les Suissesses ont réussi un joli tir groupé dimanche en Coupe du monde de cross country à Nove Mesto. Mais seule Sina Frei, 3e, a pu se hisser sur le podium.

Un nouveau podium pour Sina Frei (à droite). KEYSTONE

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Auteur du doublé short track/cross country «classique» en ouverture en Corée du Sud début mai, Sina Frei a décroché son troisième podium dans cette saison 2026. Mais la vice-championne olympique 2021 doit se contenter de la troisième marche du podium.

La Zurichoise n'a rien pu faire au sprint face à la Suédoise Jenny Rissveds, 2e. Et le duo a franchi la ligne d'arrivée avec 47 secondes de retard sur la gagnante, l'Autrichienne Laura Stigger, qui a survolé les débats dimanche.

Trois autres Suissesses ont pris place dans le top 8 en République tchèque. Nicole Koller et Alessandra Keller se sont classées respectivement aux 4e et 5e rangs, à quelque 10 secondes du podium, Ronja Blöchlinger terminant pour sa part 7e.