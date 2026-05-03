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VTT Sina Frei et Dario Lillo triomphent en cross country

ATS

3.5.2026 - 08:42

Sina Frei connaît un début de saison de rêve. La Zurichoise de 28 ans, déjà victorieuse en short track lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Yongpyong, s'est imposée en cross country «classique» dimanche en Corée du Sud. Il s'agit de son premier succès dans la discipline olympique.

Sina Frei vit un début de saison de rêve (archives).
Sina Frei vit un début de saison de rêve (archives).
IMAGO/SW Pix

Keystone-SDA

03.05.2026, 08:42

03.05.2026, 11:11

La vice-championne olympique de Tokyo 2021 a triomphé dans des conditions rendues difficiles par de fortes pluies. Tout d'abord distancée par la Suédoise Jenny Rissveds, elle a rattrapé la tête de la course avant le dernier tour, au côté de l'Américaine Madigan Munro, avant de s'échapper.

C'est notamment à pied que Sina Frei a fait la différence: pour franchir les montées raides sur sol mouillé, les coureuses ont dû descendre de leur vélo à plusieurs reprises. Au final, la Zurichoise s'est imposée avec 26'' d'avance sur Jenny Rissveds (2e). Avec Ronja Blöchlinger (7e) et Jolanda Neff (8e), deux autres Suissesses se sont classées dans le top 10.

Double médaillée aux Mondiaux (1re en short track et 3e en cross country), Sina Frei était déjà montée à deux reprises sur le podium en Coupe du monde de cross country. En septembre 2024, elle avait terminé 2e à Lake Placid et 3e une semaine plus tard à Mont-Sainte-Anne.

A noter l'absence en Corée du Sud d'Alessandra Keller, 3e du général de la Coupe du monde 2025 et plus grand espoir suisse. La Nidwaldienne a renoncé à participer à l'ouverture de la saison après sa victoire au Cape Epic en Afrique du Sud. Elle prévoit de faire ses débuts dans trois semaines à Nove Mesto, en République tchèque.

Lillo sur son nuage

L'an I de l'ère post-Nino Schurter a donc parfaitement débuté pour l'équipe de Suisse masculine. Dario Lillo, qui s'était classé 3e en short track 48 heures plus tôt pour cueillir son premier podium sur le front de la Coupe du monde élite, a survolé les débats dans la boue sud-coréenne.

Le St-Gallois de 24 ans, vice-champion du monde M23 dans la discipline olympique en 2024, a devancé de 1'46 son plus proche poursuivant, le Français Luca Martin. Troisième, le Britannique Charlie Aldridge a quant à lui lâché plus de 2'30. Deux autres Helvètes se sont classés parmi les dix premiers: Filippo Colombo (8e) et Fabio Püntener (10e).

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