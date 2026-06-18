La 10e édition de la Coupe du monde de VTT à Lenzerheide marque un nouveau départ. Un an après la retraite de Nino Schurter, la Suisse se présente avec de nouveaux atouts comme Sina Frei, principale rivale de la championne du monde suédoise Jenny Rissveds. Tour d'horizon.

Sina Frei sera de la partie à Lenzerheide. Keystone

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Le dimanche rime avec la catégorie reine

Le point culminant à Lenzerheide restera les courses au format olympique ce dimanche. Le parcours, techniquement exigeant et sélectif, est parsemé de longues montées et de descentes rapides.

Le samedi promet du spectacle

Les courses short-track débuteront vendredi. Le lendemain, les spécialistes de descente offriront un spectacle saisissant. Pour la Neuchâteloise Lisa Baumann, une place sur le podium est dans ses moyens, après sa troisième place fin mai lors du passage de la Coupe du monde à Loudenvielle. Elle n'avait été battue que par la quadruple championne du monde autrichienne Valentina Höll et sa poursuivante canadienne Gracey Hemstreet.

De nouveaux atouts suisses

Après près de deux décennies où Schurter a incarné la discipline en Suisse, le pays se cherche une nouvelle figure de proue. Les candidats au podium dominical sont notamment Dario Lillo, victorieux en ouverture de saison en Corée du Sud, l'expérimenté Filippo Colombo et le successeur de Schurter dans l'équipe Scott Fabio Püntener.

Mathias Flückiger et Lars Forster pourraient également rivaliser avec la concurrence internationale dominée par les Français Mathis Azzaro, Adrien Boichis, Luca Martin et Mathis Azzaro en l'absence du champion olympique britannique Tom Pidcock.

Chez les dames, la vice-championne olympique de Tokyo Sina Frei affronte Jenny Rissveds à armes égales. Derrière elles se dressent ses compatriotes Nicole Koller, championne du monde en short-track à Crans-Montana et double vainqueure du classement général de la Coupe du monde, et Alessandra Keller. Depuis son succès au «Cape Epic», Keller a progressé en Coupe du monde et s'est rapprochée du haut du classement.