  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du monde de VTT Sina Frei porte les ambitions suisses à Lenzerheide

ATS

18.6.2026 - 15:34

La 10e édition de la Coupe du monde de VTT à Lenzerheide marque un nouveau départ. Un an après la retraite de Nino Schurter, la Suisse se présente avec de nouveaux atouts comme Sina Frei, principale rivale de la championne du monde suédoise Jenny Rissveds. Tour d'horizon.

Sina Frei sera de la partie à Lenzerheide.
Sina Frei sera de la partie à Lenzerheide.
Keystone

Keystone-SDA

18.06.2026, 15:34

Le dimanche rime avec la catégorie reine

Le point culminant à Lenzerheide restera les courses au format olympique ce dimanche. Le parcours, techniquement exigeant et sélectif, est parsemé de longues montées et de descentes rapides.

Le samedi promet du spectacle

Les courses short-track débuteront vendredi. Le lendemain, les spécialistes de descente offriront un spectacle saisissant. Pour la Neuchâteloise Lisa Baumann, une place sur le podium est dans ses moyens, après sa troisième place fin mai lors du passage de la Coupe du monde à Loudenvielle. Elle n'avait été battue que par la quadruple championne du monde autrichienne Valentina Höll et sa poursuivante canadienne Gracey Hemstreet.

De nouveaux atouts suisses

Après près de deux décennies où Schurter a incarné la discipline en Suisse, le pays se cherche une nouvelle figure de proue. Les candidats au podium dominical sont notamment Dario Lillo, victorieux en ouverture de saison en Corée du Sud, l'expérimenté Filippo Colombo et le successeur de Schurter dans l'équipe Scott Fabio Püntener.

Mathias Flückiger et Lars Forster pourraient également rivaliser avec la concurrence internationale dominée par les Français Mathis Azzaro, Adrien Boichis, Luca Martin et Mathis Azzaro en l'absence du champion olympique britannique Tom Pidcock.

Chez les dames, la vice-championne olympique de Tokyo Sina Frei affronte Jenny Rissveds à armes égales. Derrière elles se dressent ses compatriotes Nicole Koller, championne du monde en short-track à Crans-Montana et double vainqueure du classement général de la Coupe du monde, et Alessandra Keller. Depuis son succès au «Cape Epic», Keller a progressé en Coupe du monde et s'est rapprochée du haut du classement.

Les plus lus

Meloni folle de rage ? Découvrez les scènes insolites du sommet du G7
Sion : une armurerie cambriolée à l’explosif
Sur les bords du Léman, Brigitte Macron a marqué les esprits
Cristiano Ronaldo est-il devenu un problème pour le Portugal ?
Les États-Unis remettent en question leur engagement militaire en Europe
La Suisse préparait le décor, Versailles a pris la lumière