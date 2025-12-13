  1. Clients Privés
Sports d’hiver Les Suisses collectionnent les quatrièmes places frustrantes

ATS

13.12.2025 - 13:41

Mélanie Hasler a manqué de peu le premier podium suisse en bob cette saison. En snowboardcross, Siegenthaler a également terminé quatrième.

Sina Siegenthaler a réalisé une belle performance, mais a échoué à accrocher le podium (archives).
Sina Siegenthaler a réalisé une belle performance, mais a échoué à accrocher le podium (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.12.2025, 13:41

13.12.2025, 13:42

En bob

Hasler a manqué le podium pour 0''08. A Lillehammer, où elle avait remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Europe il y a un an, elle a terminé 4e en monobob, à huit centièmes de la troisième place occupée par l'Allemande Laura Nolte. L'Argovienne de 27 ans a décroché sa qualification définitive pour les JO. L'Australienne Breeana Walker a remporté un large succès. Une deuxième Suissesse, Debora Annen (9e), s'est classée dans le top 10, tandis qu'Inola Blatty a terminé 15e.

Bob. De bons résultats suisses essentiels pour des subsides

BobDe bons résultats suisses essentiels pour des subsides

En snowboardcross

Pour le coup d'envoi de la saison de snowboardcross, Sina Siegenthaler a réalisé une belle performance. La jeune femme de 25 ans a décroché la 4e place à Breuil-Cervinia. La deuxième Suissesse, Noemie Wiedmer, a été éliminée dès les quarts de finale. C'est la Française Léa Casta qui s'est imposée. Les Suisses ont eu moins de succès chez les messieurs. Valerio Jud a été éliminé en huitièmes de finale et Kalle Koblet en quarts.

Snowboard. Siegenthaler conclut la saison sur deux podiums

SnowboardSiegenthaler conclut la saison sur deux podiums

En biathlon

Pas de top 15 pour les Suisses lors de la poursuite à Hochfilzen. Le meilleur Helvète, Joscha Burkhalter, a terminé 19e avec 2'47 de retard. Sebastian Stalder n'a obtenu que le 36e rang. La victoire est revenue à Eric Perrot. Le Français a remporté sa cinquième victoire en Coupe du monde avec environ dix secondes d'avance sur l'Italien Tommaso Giacomel.

Biathlon. Niklas Hartweg 16e et meilleur Suisse à Östersund

BiathlonNiklas Hartweg 16e et meilleur Suisse à Östersund

