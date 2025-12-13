Mélanie Hasler a manqué de peu le premier podium suisse en bob cette saison. En snowboardcross, Siegenthaler a également terminé quatrième.

Sina Siegenthaler a réalisé une belle performance, mais a échoué à accrocher le podium (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En bob

Hasler a manqué le podium pour 0''08. A Lillehammer, où elle avait remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Europe il y a un an, elle a terminé 4e en monobob, à huit centièmes de la troisième place occupée par l'Allemande Laura Nolte. L'Argovienne de 27 ans a décroché sa qualification définitive pour les JO. L'Australienne Breeana Walker a remporté un large succès. Une deuxième Suissesse, Debora Annen (9e), s'est classée dans le top 10, tandis qu'Inola Blatty a terminé 15e.

En snowboardcross

Pour le coup d'envoi de la saison de snowboardcross, Sina Siegenthaler a réalisé une belle performance. La jeune femme de 25 ans a décroché la 4e place à Breuil-Cervinia. La deuxième Suissesse, Noemie Wiedmer, a été éliminée dès les quarts de finale. C'est la Française Léa Casta qui s'est imposée. Les Suisses ont eu moins de succès chez les messieurs. Valerio Jud a été éliminé en huitièmes de finale et Kalle Koblet en quarts.

En biathlon

Pas de top 15 pour les Suisses lors de la poursuite à Hochfilzen. Le meilleur Helvète, Joscha Burkhalter, a terminé 19e avec 2'47 de retard. Sebastian Stalder n'a obtenu que le 36e rang. La victoire est revenue à Eric Perrot. Le Français a remporté sa cinquième victoire en Coupe du monde avec environ dix secondes d'avance sur l'Italien Tommaso Giacomel.