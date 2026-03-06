  1. Clients Privés
Ski alpinisme Marianne Fatton brille encore et doublé suisse chez les hommes

ATS

6.3.2026 - 13:34

Après avoir obtenu deux médailles d'or en sprint et en relais mixte aux championnats d'Europe de Shahdag (Azerbaïdjan), Marianne Fatton a dû se contenter de l'argent vendredi sur l'individuelle.

Marianne Fatton (ici aux JO) poursuit sa moisson de médailles aux Européens.
Marianne Fatton (ici aux JO) poursuit sa moisson de médailles aux Européens.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.03.2026, 13:34

Après plus d'une heure et demie d'efforts, la championne olympique neuchâteloise a été battue par l'Italienne Giulia Murada dans cette discipline qui ne figurait pas au programme des JO.

Le canton de Fribourg a signé un magnifique doublé chez les hommes, Rémi Bonnet s'imposant avec plus de trois minutes d'avance sur Thomas Bussard. Déjà sacré en 2024 à Flaine (France), Bonnet visera un autre titre continental dimanche sur la verticale.

La Roche fête Mathilde Gremaud et Marianne Fatton

La Roche fête Mathilde Gremaud et Marianne Fatton

Le commune fribourgeoise a accueilli ses deux championnes olympiques de Milan-Cortina comme il se doit. Un cortège dans le village et une partie officielle dans la salle de gym ont été organisés, de quoi ravir les deux athlètes locales.

27.02.2026

