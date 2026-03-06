Après avoir obtenu deux médailles d'or en sprint et en relais mixte aux championnats d'Europe de Shahdag (Azerbaïdjan), Marianne Fatton a dû se contenter de l'argent vendredi sur l'individuelle.

Marianne Fatton (ici aux JO) poursuit sa moisson de médailles aux Européens. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après plus d'une heure et demie d'efforts, la championne olympique neuchâteloise a été battue par l'Italienne Giulia Murada dans cette discipline qui ne figurait pas au programme des JO.

Le canton de Fribourg a signé un magnifique doublé chez les hommes, Rémi Bonnet s'imposant avec plus de trois minutes d'avance sur Thomas Bussard. Déjà sacré en 2024 à Flaine (France), Bonnet visera un autre titre continental dimanche sur la verticale.

