Engagés en EuroCup, Elfic Fribourg et Nyon ont connu la défaite. Les Fribourgeoises se sont inclinées 75-48 à Villeneuve d'Ascq, tandis que Nyon a perdu 86-79 en Lituanie face à Neptunas.

Les protégées de Romain Gaspoz n'ont rien pu faire face aux Françaises de Villeneuve d'Ascq. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les joueuses de Romain Gaspoz n'ont jamais eu voix au chapitre dans le nord de la France. Elles ont résisté en première mi-temps, rejoignant les vestiaires menées 34-28. Elles ont totalement perdu pied dans la dernière période en ne marquant que 4 points contre 21 pour les Tricolores.

Nyon a lui manqué les deux quarts du milieu en étant mené de 19 points à la 33e (75-56). Mais les Vaudoises ont poussé, revenant à quatre longueurs (81-77, 39e), avant de céder. Nyon est 4e de son groupe après quatre matches, alors qu'Elfic pointe au 2e rang avec toutefois un match de plus que Sleza Wroclaw.