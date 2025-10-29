  1. Clients Privés
Basketball - Coupes d'Europe Soirée sans pour Elfic et Nyon

ATS

29.10.2025 - 22:08

Engagés en EuroCup, Elfic Fribourg et Nyon ont connu la défaite. Les Fribourgeoises se sont inclinées 75-48 à Villeneuve d'Ascq, tandis que Nyon a perdu 86-79 en Lituanie face à Neptunas.

Les protégées de Romain Gaspoz n'ont rien pu faire face aux Françaises de Villeneuve d'Ascq.
Les protégées de Romain Gaspoz n'ont rien pu faire face aux Françaises de Villeneuve d'Ascq.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.10.2025, 22:08

29.10.2025, 22:29

Les joueuses de Romain Gaspoz n'ont jamais eu voix au chapitre dans le nord de la France. Elles ont résisté en première mi-temps, rejoignant les vestiaires menées 34-28. Elles ont totalement perdu pied dans la dernière période en ne marquant que 4 points contre 21 pour les Tricolores.

Nyon a lui manqué les deux quarts du milieu en étant mené de 19 points à la 33e (75-56). Mais les Vaudoises ont poussé, revenant à quatre longueurs (81-77, 39e), avant de céder. Nyon est 4e de son groupe après quatre matches, alors qu'Elfic pointe au 2e rang avec toutefois un match de plus que Sleza Wroclaw.

